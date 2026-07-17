EA FC 26'da Türkiye Sunucusu Açıldı mı? (Ping'ler İnanılmaz Düştü, Oyuna Tövbe Edenler Bile Geri Döndü)

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan gelişmeyle birlikte EA FC 26'yı Türk oyuncular düşük ping ile oynamaya başladı. Peki durumun arkasında tam olarak ne var?

Ülkemizde en çok oynanan çevrim içi oyunlardan biri olan EA FC serisi için geçtiğimiz gün yeni bir gelişme yaşandı. EA FC 27 tanıtımı yaklaşırken oyuncular, EA FC 26'yı oynarken düşük ms yani düşük ping aldıklarını fark ettiler.

Paylaşılan ekran görüntülerinde bu pingin özellikle İstanbul'da yaşayan oyuncularda 2 ms'e kadar düştüğü gözlemlendi. Hâl böyle olunca, EA'in Türkiye'de sunucu açıp açmadığı merak konusu oldu. Peki tam olarak düşük ms alınmasının sebebi ne?

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Türkiye'de sunucu mu açıldı?

Paylaşılan ekran görüntülerinde 2 ms gibi düşük bir ping alındığı gözlemlenince akıllara direkt Türkiye'de sunucu açılıp açılmadığı sorusu geldi.

Durum şu ki teknik olarak EA, Türkiye'de sunucu açmadı fakat Amazon'un sunucularını kiraladı. Doğal olarak internet servis sağlayıcınız, Türkiye'de yaşıyorsanız sizi bu sunuculara yönlendiriyor, bu da düşük ping ile oynamanıza olanak tanıyor. Bu durum, bir değişiklik olmazsa EA FC 27'de de geçerli olacak.

Superonline kullanıcıları için bir istisna var

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre Superonline kullanıcıları hâlâ Avrupa sunucularına yönlendiriliyor ve bu da doğal olarak daha yüksek ms ile maçları oynamaya devam etmelerine sebep oluyor.

Bu durumu tespit eden bir kullanıcı da Türk kullanıcılarının verilerinin Paris üzerinden dolaştırıldığını gözler önüne sermiş durumda.

Yetkililere ulaştık, yanıt bekliyoruz

Biz de Webtekno olarak, EA'in Türkiye'deki yetkili ajansı Gaming in Turkey'e ulaştık. Konuya dair yanıt aldığımızda sizleri bilgilendiriyor olacağız.