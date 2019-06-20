Hulu’da yöneticilik yapan bazı isimler, Netflix’in öyle ya da böyle bir gün reklam almak zorunda kalacağını söyledi.

Netflix, dünyada en çok tercih edilen film ve dizi izleme platformlarından biri. Üyelik sistemiyle çalışan bir işletim modeline sahip olduğu için reklam göstermeden aralıksız bir izleme deneyimi sunan Netflix, 2015 yılında bir deneme yaparak kullanıcılarından tepki çekmişti.

Netflix’in 2015 yılında yaptığı bu deneme, bölümler arası geçişlerde kendi orijinal serilerinin tanıtımlarını yapmak üzerineydi. Aslında bu tanıtımlar geçilebiliyordu ama yine de kullanıcılar tarafından çok tepki gelmişti çünkü kullanıcılar, bu uygulamanın reklamların önünü açacağına inanıyordular. Bu olayların üzerine Netflix’in CEO’su Reed Hastings, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Netflix’in reklam göstermeyeceğini, yapılan uygulamanın kendi serilerini göstermekle kısıtlı kalacağını söylemişti.

Netflix, günümüzde hızlı bir şekilde abone sayısını artırmaya devam ediyor ve bu yüzden de orijinal serilerinde devamlı bir artış oluyor. Bu da şirketin harcamalarında yüklü miktarda bir yükselişe sebebiyet veriyor. Bu sebeple Netflix’in eninde sonunda reklam almak zorunda kalacağını düşünenler var çünkü üyeliklerin sağladığı kazancın Netflix’in ihtiyacı olan sermayeyi oluşturamayacağı düşünülüyor.

Hulu şirketinde reklam yöneticiliği yapan Linda Yaccarino ve Peter Naylor da bu şekilde düşünenlerden. Yaptıkları bir açıklamada Netflix’in bir yerden sonra reklam almak zorunda kalacağını söylediler. Tabii ki Netflix’in dizilerin ve filmlerin arasında kullanıcılarını rahatsız edecek tarzda reklamlar eklemesi düşük ihtimalli görünüyor ancak Peter Naylor’a göre Netflix, Hulu gibi bir reklam politikası izlemek zorunda değil. Naylor, Netflix’in ürün yerleştirmek gibi çözümlerle reklam alma ihtiyacını karşılayabileceğini düşünüyor.

Netflix gibi kullanıcılarına saatler boyunca aralıksız seyir imkânı sunan bir platformun bölüm aralarında ve hatta bölüm sırasında reklamlar göstermesi, platformun büyük zararlar görmesine yol açabilir. Gelecek dönemde Netflix’in konuyla ilgili nasıl kararlar alacağını bekleyip göreceğiz.