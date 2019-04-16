Netflix'in yeni korku filmi The Perfection'ın fragmanı yayımlandı. Yemek yerken izlemenizi önermediğimiz fragmanda istemeyeceğiniz kadar böcek bulunuyor.

Netflix'in 24 Mayıs'ta çıkaracağı yeni korku filmi The Perfection için yayımlanan fragman, içerdiği görsellerle midenizi kaldırabilir. Richard Shepard'ın yönetmenliğini üstlendiği The Perfection'ın başrollerini bir müzik dehasını oynayan Allison Williams ile yükselen bir yeteneği canlandıran Logan Browning paylaşıyor.

Açıklananlara göre filmde kötü bir yola sapan ikili, bunun şok edici sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda kalacak. Filmle ilgili fazla detay verilmese de kesin bildiğimiz tek bir şey var, o da çok fazla böcek olduğu ve bu böceklerin girmemesi gereken yerlerde olacağı.

Fragmandaki kesici alet sayısının fazla olması da dikkat çeken bir diğer detay. Browning'in karakteri kustuğunda Williams'ın karakteri bir satır çıkarıyor. Bunu da bir şeyler doğrayan bıçak, satır sahneleri takip ediyor. Bıçaklar, böcekler ve ürkütücü telli çalgı müzikleri; film hakkında çok bir şey belli etmese de film, bu kadar rahatsız edici bir fragman sunarak ilgi çekiyor.

The Perfection, geçtiğimiz yıl film festivali Fantastic Fest'te ilk gösterimini gerçekleştirmişti. Film, 24 Mayıs'tan itibaren Netflix'in büyüyen korku filmi koleksiyonuna katılacak.