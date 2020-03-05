Netflix'in 2019 yılının başında yayınladığı "Kingdom", ikinci sezonuyla geri dönüyor. Ortaçağ dönemindeki Güney Kore'yi anlatan Netflix orijinal dizisi, 13 Mart'ta abonelerin beğenisine sunulacak. Şimdiyse Kingdom'un ikinci sezonu için hazırlanan fragman yayınlandı.

Netflix, geçtiğimiz yılın başlarında "Kingdom" isimli bir dizi yayınladı. Güney Kore'nin geçmiş siyasi bir dönemini anlatan dizi, bu konuyu doğaüstü olaylarla da birleştiriyor ve Netflix kullanıcılarına benzersiz bir korku gerilim yapımı sunuyordu.

Pek çok teknik eleştirmen ve Netflix abonesinden tam not almayı başaran Kingdom, ikinci sezonuyla yeniden aramıza katılmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezon fragmanı da nihayet yayınlandı.

Kim Eun-hee tarafından kaleme alınan Kingdom, Kim Seong-hun tarafından yönetildi. Ortaçağ dönemlerine gideceğiniz bu dizide, o dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi olan taht kavgalarına şahit olacaksınız. Ancak sarayda yaşanan problemler, bir de zombi salgını ile birleştiğinde ortaya çok daha acı bir tablonun çıktığını açıkça söyleyebiliriz.

Kingdom'un ikinci sezonu, 13 Mart tarihinde Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. Böylelikle bir yıldan uzun süren bir bekleyiş son bulmuş olacak. Yaklaşmakta olan dizinin ikinci sezonuyla ilgili olarak da yeni bir fragman yayınlayan Netflix, Kingdom'un ikinci sezonunun bizlere neler sunacağını açıkça gözler önüne seriyor. Dilerseniz artık sizleri, bu fragman ile başbaşa bırakalım.

Kingdom 2. Sezon fragmanı