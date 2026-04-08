Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

Netflix, yeni dizisi *Palas Pandıras* için Türkiye genelinde genç oyuncu aradığını duyurdu. Üstelik başvurmak için deneyim şartı yok. 18-22 yaş arası adaylar arasından seçilecek kişi, 190 ülkede yayınlanacak dizide önemli bir karaktere hayat verecek.

Netflix, Türkiye’de yeni projesiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Selman Nacar imzalı Palas Pandıras dizisi için başlatılan açık çağrı, sektöre girmek isteyen gençler için oldukça nadir bulunan bir fırsat sunuyor. Çünkü bu seçmelerde klasik cast süreçlerinden farklı olarak kamera önü deneyimi şartı aranmıyor.

Dizinin hikâyesi ise oldukça iddialı. Sakatlık nedeniyle basketbol kariyerini bırakmak zorunda kalan eski bir milli sporcunun, lise çağındaki gençlerin hayatına dokunuşunu konu alıyor. Bu hikâyenin kilit karakterlerinden biri olan Serhat için Türkiye genelinde adaylar aranıyor.

Sadece Oyunculuk Değil: Basketbol Yeteneği de Şart

Bu seçmeleri farklı kılan en önemli detaylardan biri de sadece oyunculuk değil, aynı zamanda basketbol yeteneğinin de değerlendirilmesi. Yani hem sahada hem kamera karşısında kendine güvenen gençler için biçilmiş kaftan.

Başvurular arasından öne çıkan adaylar, İstanbul’da düzenlenecek özel bir kampa davet edilecek. Burada profesyonel oyuncu koçları ve basketbol antrenörleriyle çalışacak olan adaylar, gerçek bir set öncesi hazırlık sürecinden geçecek.

Başvurmak İçin 3 Video Yeterli

Başvuru süreci de oldukça ulaşılabilir tutulmuş. Adaylardan üç farklı video isteniyor:

Kendini tanıttığı kısa bir video

Verilen metni canlandırdığı performans videosu

Basketbol yeteneklerini gösterdiği bir kayıt

Üstelik tüm bu videoları telefonla çekmek yeterli. Bu da Türkiye’nin her yerinden katılımın önünü açıyor. 12 Nisan'a kadar buraya tıklayarak başvuru formunu doldurup videoları göndermeniz gerekiyor.