Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

Netflix, yeni dizisi *Palas Pandıras* için Türkiye genelinde genç oyuncu aradığını duyurdu. Üstelik başvurmak için deneyim şartı yok. 18-22 yaş arası adaylar arasından seçilecek kişi, 190 ülkede yayınlanacak dizide önemli bir karaktere hayat verecek.

Beyazıt Kartal

Netflix, Türkiye’de yeni projesiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Selman Nacar imzalı Palas Pandıras dizisi için başlatılan açık çağrı, sektöre girmek isteyen gençler için oldukça nadir bulunan bir fırsat sunuyor. Çünkü bu seçmelerde klasik cast süreçlerinden farklı olarak kamera önü deneyimi şartı aranmıyor.

Dizinin hikâyesi ise oldukça iddialı. Sakatlık nedeniyle basketbol kariyerini bırakmak zorunda kalan eski bir milli sporcunun, lise çağındaki gençlerin hayatına dokunuşunu konu alıyor. Bu hikâyenin kilit karakterlerinden biri olan Serhat için Türkiye genelinde adaylar aranıyor.

Sadece Oyunculuk Değil: Basketbol Yeteneği de Şart

Bu seçmeleri farklı kılan en önemli detaylardan biri de sadece oyunculuk değil, aynı zamanda basketbol yeteneğinin de değerlendirilmesi. Yani hem sahada hem kamera karşısında kendine güvenen gençler için biçilmiş kaftan.

Başvurular arasından öne çıkan adaylar, İstanbul’da düzenlenecek özel bir kampa davet edilecek. Burada profesyonel oyuncu koçları ve basketbol antrenörleriyle çalışacak olan adaylar, gerçek bir set öncesi hazırlık sürecinden geçecek.

Başvurmak İçin 3 Video Yeterli

Başvuru süreci de oldukça ulaşılabilir tutulmuş. Adaylardan üç farklı video isteniyor:

  • Kendini tanıttığı kısa bir video
  • Verilen metni canlandırdığı performans videosu
  • Basketbol yeteneklerini gösterdiği bir kayıt

Üstelik tüm bu videoları telefonla çekmek yeterli. Bu da Türkiye’nin her yerinden katılımın önünü açıyor. 12 Nisan'a kadar buraya tıklayarak başvuru formunu doldurup videoları göndermeniz gerekiyor.

Si̇nema Ve Di̇zi̇ Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

He-Man Geri Dönüyor! Masters of the Universe Fragmanı Yayınlandı

He-Man Geri Dönüyor! Masters of the Universe Fragmanı Yayınlandı

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Serisi Hangi Sırayla İzlenir? İzlediyseniz Bile Kontrol Etmenizde Fayda Var!

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Serisi Hangi Sırayla İzlenir? İzlediyseniz Bile Kontrol Etmenizde Fayda Var!

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

