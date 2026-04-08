Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

9.000 mAh Bataryaya Sahip Canavar OnePlus Nord 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OnePlus'ın orta-üst segmentte fark yaratacak yeni modeli OnePlus Nord 6 tanıtıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OnePlus Nord 6, devasa bataryası ve üst düzey performans özellikleriyle orta-üst segmentte iddialı bir giriş yaptı.

Yeni Nord 6’nın en dikkat çekici özelliği, tam 9.000 mAh kapasitesindeki bataryası. Bu dev batarya, 80W hızlı şarjın yanı sıra ters şarj ve bypass şarj desteğiyle geliyor. Performans tarafında ise cihaz, güçlü Snapdragon 8 serisi işlemci ile donatılmış.

İçerikten Görseller

2
2
2

Pili kadar ekranı ve kamerası da etkileyici

2

6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ile son derece akıcı bir kullanım sunuyor. 1.5K çözünürlük, yüksek parlaklık ve gelişmiş renk desteği sayesinde ekran deneyimi amiral gemisi seviyesine yaklaşıyor.

Kamera tarafında ise 50 MP Sony ana kamera (OIS + EIS), 8 MP ultra geniş açı lens ve 32 MP ön kamera (4K video desteği) yer alıyor.

OnePlus Nord 6 özellikleri

2

Özellik Detay
Ekran 6.78 inç (1272x2772), AMOLED, 165Hz, 3600 nit tepe parlaklık
İşlemci Snapdragon 8s Gen 4
RAM 8/12 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50 MP Sony ana kamera (OIS + EIS), 8 MP ultra geniş açı lens, 32 MP ön kamera (4K video desteği)
Ön Kamera 32 MP
Pil 9.000 mAh, 80W kablolu şarj
İşletim Sistemi Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Nord 6 fiyatı

2

Konfigürasyon Fiyat
8 GB + 256 GB 38.999₹ (yaklaşık 420$)
12 GB + 256 GB 41.999₹ (yaklaşık 450$)
Akıllı Telefon Telefon Fiyat OnePlus

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com