9.000 mAh Bataryaya Sahip Canavar OnePlus Nord 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OnePlus Nord 6, devasa bataryası ve üst düzey performans özellikleriyle orta-üst segmentte iddialı bir giriş yaptı.
Yeni Nord 6’nın en dikkat çekici özelliği, tam 9.000 mAh kapasitesindeki bataryası. Bu dev batarya, 80W hızlı şarjın yanı sıra ters şarj ve bypass şarj desteğiyle geliyor. Performans tarafında ise cihaz, güçlü Snapdragon 8 serisi işlemci ile donatılmış.
İçerikten Görseller
Pili kadar ekranı ve kamerası da etkileyici
6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ile son derece akıcı bir kullanım sunuyor. 1.5K çözünürlük, yüksek parlaklık ve gelişmiş renk desteği sayesinde ekran deneyimi amiral gemisi seviyesine yaklaşıyor.
Kamera tarafında ise 50 MP Sony ana kamera (OIS + EIS), 8 MP ultra geniş açı lens ve 32 MP ön kamera (4K video desteği) yer alıyor.
OnePlus Nord 6 özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.78 inç (1272x2772), AMOLED, 165Hz, 3600 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|Snapdragon 8s Gen 4
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50 MP Sony ana kamera (OIS + EIS), 8 MP ultra geniş açı lens, 32 MP ön kamera (4K video desteği)
|Ön Kamera
|32 MP
|Pil
|9.000 mAh, 80W kablolu şarj
|İşletim Sistemi
|Android 16 tabanlı ColorOS 16
OnePlus Nord 6 fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|8 GB + 256 GB
|38.999₹ (yaklaşık 420$)
|12 GB + 256 GB
|41.999₹ (yaklaşık 450$)