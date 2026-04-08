Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

ABD merkezli US PIRG Education Fund tarafından yayımlanan “Failing the Fix 2026” raporu, tamir edilebilirliği en düşük telefon markalarını gözler önüne serdi.
Rapora göre iPhone modelleri D- notu alarak tamir edilebilirlikte en düşük seviyeye yerleşirken, Samsung'un Galaxy serisi de D notuyla hemen arkasından geldi. Bu sonuçlar, iki teknoloji devinin rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Motorola B+ ile listenin zirvesine yerleşirken, Google ise C- notu aldı.
Peki bu düşük notların sebebi ne?
Yeni değerlendirme sistemi, Avrupa Birliği’nin European Union geliştirdiği EPREL veri tabanına dayanıyor. Bu sistemde telefonların tamir edilebilirliği;
- Cihazın ne kadar kolay sökülebildiği
- Standart aletlerle tamir edilip edilemediği
- Yedek parça bulunabilirliği
- Tamir kılavuzlarına erişim
- Yazılım desteği süresi
gibi kriterlere göre ölçülüyor. En kritik faktör ise cihazın sökülme kolaylığı.
Apple ve Samsung yeterince şeffaf değil
Apple ve Samsung’un düşük puan almasının en önemli nedenlerinden biri, yazılım desteği konusunda yeterince şeffaf olmamaları. Her iki şirket uzun süreli güncelleme sunsa da resmî kayıtlarda sadece zorunlu minimum süreyi (5 yıl) belirtmeleri puanlarını düşürdü.
Rapor yalnızca teknik detaylara değil, şirketlerin politik duruşlarına da bakıyor. “Onarım hakkı” yasalarına karşı lobi faaliyetlerinde bulunan gruplara üyelik, şirketlerin puanlarını aşağı çekiyor. Bu noktada hem Apple hem de Samsung yine eksi puan almış durumda.
