Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Yayımlanan yeni bir rapor, tamir edilmesi en zor telefon markalarını gün yüzüne çıkardı.

ABD merkezli US PIRG Education Fund tarafından yayımlanan “Failing the Fix 2026” raporu, tamir edilebilirliği en düşük telefon markalarını gözler önüne serdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Rapora göre iPhone modelleri D- notu alarak tamir edilebilirlikte en düşük seviyeye yerleşirken, Samsung'un Galaxy serisi de D notuyla hemen arkasından geldi. Bu sonuçlar, iki teknoloji devinin rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Motorola B+ ile listenin zirvesine yerleşirken, Google ise C- notu aldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peki bu düşük notların sebebi ne?

Yeni değerlendirme sistemi, Avrupa Birliği’nin European Union geliştirdiği EPREL veri tabanına dayanıyor. Bu sistemde telefonların tamir edilebilirliği;

Cihazın ne kadar kolay sökülebildiği

Standart aletlerle tamir edilip edilemediği

Yedek parça bulunabilirliği

Tamir kılavuzlarına erişim

Yazılım desteği süresi

gibi kriterlere göre ölçülüyor. En kritik faktör ise cihazın sökülme kolaylığı.

Apple ve Samsung yeterince şeffaf değil

Apple ve Samsung’un düşük puan almasının en önemli nedenlerinden biri, yazılım desteği konusunda yeterince şeffaf olmamaları. Her iki şirket uzun süreli güncelleme sunsa da resmî kayıtlarda sadece zorunlu minimum süreyi (5 yıl) belirtmeleri puanlarını düşürdü.

Rapor yalnızca teknik detaylara değil, şirketlerin politik duruşlarına da bakıyor. “Onarım hakkı” yasalarına karşı lobi faaliyetlerinde bulunan gruplara üyelik, şirketlerin puanlarını aşağı çekiyor. Bu noktada hem Apple hem de Samsung yine eksi puan almış durumda.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.