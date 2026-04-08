Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Yayımlanan yeni bir rapor, tamir edilmesi en zor telefon markalarını gün yüzüne çıkardı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD merkezli US PIRG Education Fund tarafından yayımlanan “Failing the Fix 2026” raporu, tamir edilebilirliği en düşük telefon markalarını gözler önüne serdi.

Rapora göre iPhone modelleri D- notu alarak tamir edilebilirlikte en düşük seviyeye yerleşirken, Samsung'un Galaxy serisi de D notuyla hemen arkasından geldi. Bu sonuçlar, iki teknoloji devinin rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Motorola B+ ile listenin zirvesine yerleşirken, Google ise C- notu aldı.

2
2

Peki bu düşük notların sebebi ne?

2

Yeni değerlendirme sistemi, Avrupa Birliği’nin European Union geliştirdiği EPREL veri tabanına dayanıyor. Bu sistemde telefonların tamir edilebilirliği;

  • Cihazın ne kadar kolay sökülebildiği
  • Standart aletlerle tamir edilip edilemediği
  • Yedek parça bulunabilirliği
  • Tamir kılavuzlarına erişim
  • Yazılım desteği süresi

gibi kriterlere göre ölçülüyor. En kritik faktör ise cihazın sökülme kolaylığı.

Apple ve Samsung yeterince şeffaf değil

2

Apple ve Samsung’un düşük puan almasının en önemli nedenlerinden biri, yazılım desteği konusunda yeterince şeffaf olmamaları. Her iki şirket uzun süreli güncelleme sunsa da resmî kayıtlarda sadece zorunlu minimum süreyi (5 yıl) belirtmeleri puanlarını düşürdü.

Rapor yalnızca teknik detaylara değil, şirketlerin politik duruşlarına da bakıyor. “Onarım hakkı” yasalarına karşı lobi faaliyetlerinde bulunan gruplara üyelik, şirketlerin puanlarını aşağı çekiyor. Bu noktada hem Apple hem de Samsung yine eksi puan almış durumda.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

