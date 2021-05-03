Daha önce pandemi nedeniyle çıkışı ertelenen League of Legends animasyonu Arcane'den yeni fragman geldi. Dizinin 2021 yılının sonbaharında Netflix'te olacağı açıklandı.

Neredeyse iki yıl önce Riot Games, dünya çapında şöhrete sahip oyunu League of Legends evreninde geçecek bir animasyon olan Arcane'i duyurmuştu. Pandemi nedeniyle vizyona girişi ertelenen yapımın yeni fragmanu bugün yayınlandı.

Fragmanda, League of Legends dünyasının iki sevilen kahramanı olan VI ve Jinx karşılıyor. 19 saniyelik bu kısa fragman, yapımdan daha önce görülmemiş sahneleri de içeriyor. Jinx ve VI'nin yapımın ana karakterleri olacağı daha önce de konuşuluyordu.

Arcane, Netflix ekranlarına geliyor

Arcane Netflix'e özel olarak yayınlanacak ve bu yılın sonbaharında gelecek. Başrollerde Jinx ve VI olacağını biliyor olsak da, kalan karakterlerin kim olacağı henüz belli değil. Karakterlerimizin memleketi olan Piltover ve Zaun da yapımda karşımıza çıkacak.

Kısa fragmanda herhangi bir diyalog görmüyoruz, daha çok tanıtım işlevi üstlenen fragmanda karakterleri ve mekanları öğreniyoruz. Ayrıca bu fragmanla birlikte yapımın çıkış dönemi de belli olmuş oluyor. Tam tarih ise henüz kesinleşmemiş durumda.

Daha önce diziyle ilgili olarak yapılan açıklamalarda, "İki ikonik League şampiyonunun -ve onları ayıran gücün kökeni" ifadesi yer almıştı. Oyunun hayranlarına göre bu yapımda, Jinx ve VI'nin nasıl olup da Runeterra'daki en ölümcül düşmanlar olduğunu göreceğiz.

Pandemi yüzünden gecikti

Normalde Arcane'in geçtiğimiz yıl yayınlanmış olması planlanıyordu. Araya giren koronavirüs pandemisi nedeniyle dizinin çıkışı ertelenmişti. Karara gerekçe olarak ise çalışanların bu süreçte güvenli ve sağlıklı olmasını sağlama isteği gösterilmişti.

İlk başlarda bir mucit olan Jinx, daha sonra şehri birbirine katan Jokervari eylemlerle adından söz ettirmeye başlamıştı. Jinx, Zaun ile Piltover arasındaki rekabette Zaun'un kaotik temsilcisi olarak öne çıkmıştı. Jinx ve VI arasındaki düşmanlık da böyle başlamıştı.