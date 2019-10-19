Netflix Tek Hesabı Ortak Kullanan Kullanıcılara Önlem Alıyor

Geçtiğimiz günlerde farklı e-posta adresleriyle sürekli olarak deneme sürümü kullanan kullanıcılara yönelik önlemleri gündemine alan Netflix, yakın zamanda şifresini arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle paylaşan kullanıcılar için de bir önlem getirecek. Tahminlere göre her 10 kullanıcıdan 1'i, şifresini başka kişilerle paylaşıyor. Bu hamle, Netflix'in gelirlerinde artışa neden olabilir.

Bir süredir 2019 yılının 3. çeyrek kazanç raporu üzerinde çalışan Netflix, gelirlerde artış getirecek hamleler için kolları sıvamış durumda. Farklı e-posta hesaplarıyla her ay deneme sürümü kullanan kullanıcıların önüne geçen çevrimiçi yayın platformu, abonelikli hizmetlerde ülkemizde de sıkça başvurulan bir kullanım yöntemine daha önlem almaya hazırlanıyor.

Netflix'in iş modeli gereği her hanenin kendi hesabına sahip olması gerekiyor ancak bazı kullanıcılar, birbirleriyle şifre paylaşarak hesapları ortak kullanıyorlar. Kimi zaman ödemeleri ikiye bölerek daha ucuza Netflix izlemeye çalışan bu kullanıcıların Netflix de farkında ve artık bu tür kullanımların önüne geçilecek.

Şifre paylaşımı, çevrimiçi yayın platformları için oldukça yaygın bir yöntem:

Netflix kullanıcıları, hâlihazırda tek bir hesap için farklı profiller ayarlayabiliyorlar ancak şifre paylaşımı Netflix'in politikasına aykırı bir durum. Son dönemde sayıları hızla artan çevrimiçi yayın platformlarının adeta başına dert olan bu yöntem, şirketlerin gelirlerinde de kayıplara neden oluyor.

Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peter, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bunu gözlemlemeye devam ediyoruz yani duruma bakıyoruz. Tüketici dostu yöntemleri denerken sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" açıklamasında bulundu.

Magid isimli araştırma şirketinin verilerine göre Y kuşağının %35'i Netflix gibi platformları ortak şifreyle kullanıyor. Genel duruma bakıldığındaysa kullanıcıların %9'u şifrelerini diğer kişilerle paylaşıyor. Rakamlara bakıldığında küçük görünebilir ancak kullanıcı sayısı da düşünüldüğünde Netflix'in alacağı önlem, sağlam gelir artışı getirebilir.