İlk kez 1998 yılında yayınlanan Cowboy Bebop'un aynı adı taşıyacak Netflix Orijinal yapımı, dizinin başrol oyuncusu John Cho çekimler esnasında yaralandığı için askıya alındı. Dizinin yapım sürecine ancak 7 ila 9 ay sonra tekrar başlanacağı belirtiliyor.

Netflix, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla ilk kez 1998 yılında yayınlanan ve 26 bölümden oluşan anime serisi CowBoy Bebop’un live-action serisinin çekimlerine başlandığını duyurmuştu. Bugün ise her sezonu 10 bölümden oluşacak olan diziden üzücü bir haber geldi ve dizinin başrol oyuncusu John Cho’nun, sette diz yaralanması geçirdiği açılandı.

Bu talihsiz kazanın ardından Netflix, orijinal yapımının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Kazanın detayları tam olarak bilinmese de olayla ilgili raporlar, kazayı oldukça iyi prova edilmiş bir sahne olmasına rağmen geçirilen “garip bir kaza” olarak nitelendiriyor.

Dizinin yapım aşaması oldukça ileri bir tarihe ertelendi:

Oyuncunun sağlık durumu hakkında elde edilen son bilgilere göre Cho, Yeni Zelanda'da çekimler esnasında dizinden yaralandı. Aktörün, ameliyat için apar topar Los Angeles'a geri dönmek zorunda kaldığı ve ardından dizinin yapım sürecinin geçici olarak durdurulduğu söylendi. Cho’nun ameliyatın ardından bir süreliğine rehabilitasyon tedavisi alması gerektiği, bu nedenle de yapım aşamasına ancak 7 ila 9 ay sonra tekrardan başlanacağı söyleniyor.

Dizinin bu kazadan önce ancak birkaç bölümünün tamamlandığı belirtilirken, yapımın gelecekteki lansman tarihi de belirsizliğini koruyor. Netflix’in, Cho’nun yaralanması tamamen iyileştikten ve işe geri döndükten sonra yeni üretim programını belirleyeceği ve başrol oyuncusunu değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığı da söyleniyor.

Cowboy Bebop'un konusu:

Cowboy Bebop, bir Netflix Orijinal yapımı olarak, aynı adı taşıyan popüler anime dizisinin live-action versiyonu olacak. Dizi, anime'den farklı olarak bir sezonda 10 bölüm sunacak ve “galaksinin en tehlikeli suçlularını” hedef alan ödül avcılarının öyküsünü anlatacak.