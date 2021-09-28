Netflix, müstehcen içerik odaklı dizisi Sex/Life için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dizinin üçüncü bölümünde yer alan meşhur sahneyle ilgili yapılan açıklamaya göre 20 milyon kullanıcı, söz konusu sahneyi başa sarıp yeniden oynattı.

Netflix, haziran ayında Sex/Life isimli yeni bir dizisini kullanıcılarla buluşturmuştu. Adından da anlaşılabileceği üzere müstehcen içeriklerin cirit attığı yapım, aboneler tarafından da büyük ilgi gördü. Bunun üzerine harekete geçen platform, dizinin ikinci sezonu için de onay verdi ve çalışmalarına başladı.

Sex/Life dizisinin en çok konuşulduğu husus, 3. bölümde yer alan bir sahneydi. Bu sahnede Brad Simon isimli karakter, bir spor salonunda duş alıyordu. Netflix, o anlarda Simon'ın penisini birkaç saniyeliğine göstermişti. Netflix aboneleri ise gördükleri penis karşısında ufak çaplı bir şok yaşamışlardı. Hatta bazı seyirciler, çekimler sırasında protez kullanıp kullanılmadığını dahi sorgulamışlardı. Netflix şimdi, o meşhur sahne ile ilgili bir açıklamada bulundu.

20 milyon izleyici, o sahneyi yeniden oynattı

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan o sahnenin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığı ifade etti. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon kez izlendi. Bu istatistik, dizinin malum sahnesinin ne denli büyük ilgi gördüğünü gözler önüne sermeye yetti. Ayrıca söz konusu sahne için oluşturulmuş TikTok akımları bile bulunduğunu da belirtelim.

Netflix'in müstehcen içerik odaklı dizisi, BB Easton'ın 2016 yılında yayımlanan "44 Chapters About 4 Men" isimli kitaptan esinlenilerek oluşturulmuş bir uyarlama. Dizide, Billie Connelly isimli bir kadının eşinden uzaklaşıp, eski sevgilisini daha çok hatırlamasına odaklanılıyor. Dizinin ikinci sezonu da en az ilki kadar ilgi görecek gibi görünüyor.

İşte Netflix'in Twitter'dan yaptığı o açıklama

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