Netflix, yayınlandığı günlerde infial yaratan orijinal Türk dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın kamera arkası görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, diziyle ilgili bilinmeyen teknik detayları anlatıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in son orjinal Türk dizilerinden bir tanesi olan Pera Palas'ta Gece Yarısı, yayınlandığı gün olan 3 Mart 2022'den beri oldukça popüler. Konusuyla da oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi, sosyal medyada bazı tartışmalara da konu oldu. Dizinin sevilip sevilmediği hususu seyirci özelinde değişen bir durum ancak şimdi, Pera Palas'ta Gece Yarısı ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.

Netflix, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın kamera arkası görüntülerini yayınlandı. YouTube'dan yayınlanan ve yaklaşık yarım saat süren video, dizinin çekimlerinde neler yaşandığına ufak bir bakış atmamızı sağlıyor. Diziyi izlemeye doyamayan Netflix kullanıcıları, bu yeni video ile hem hafızalarını tazeleyecekler hem de çekimler sırasında yaşananlara dair yeni bilgiler edinecekler.

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın konusu neydi?

Charles King tarafından kaleme alınan “Midnight At The Pera Palace“ isimli romandan uyarlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı, Esra isimli bir gazetecinin maceralarına odaklanıyor. Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazması gereken Esra, gezdiği odalardan bir tanesinde 1919 yılına açılan bir kapı bulur ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini baştan yazma imkanına sahip olur. Elbette bu durum hiç de kolay olmayacaktır.

Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunu Elif Usman kaleme aldı. Emre Şahin ile Nisan Dağ'ın yönetmenliğini üstlendiği projede James Chalmers, Yasemin Szawlowski ve Engin Hepileri gibi oyuncular da yer aldı. Netflix'in orijinal Türk dizisinin 8 bölümden oluştuğunu da belirtelim.

İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın kamera arkası görüntüleri