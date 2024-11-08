Netflix, Favori Film ve Dizi Sahnelerini Sosyal Medyada Paylaşmayı Kolaylaştıracak Yeni Özelliğini Duyurdu

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Netflix kullanıcılarına yeni "Anlar" özelliğini tanıttı. Yeni özelliğiyle birlikte film ve dizilerdeki favori sahneleri sosyal medyada kolayca paylaşmalarını sağlıyor.

Netflix, yeni "Anlar" özelliğini duyurdu. Yeni özelliğiyle birlikte film ve dizilerdeki favori sahnelerin ekran görüntülerinin alınmasına gerek kalmadan sosyal medya platformlarında paylaşılmasına olanak tanıyacak. 

Yeni özellik izlenen içeriklerden özel anların kaydedilmesinin yanı sıra kolayca paylaşılabilmesine de imkan tanıyor olacak.

Artık favori sahneleri sosyal medyada paylaşmak mümkün

netflix sahneleri paylaşma özelliği

Netflix, sunduğu yeni "Anlar" özelliği ile kullanıcılar, kaydettikleri anları istedikleri zaman yeniden izleyebilmenin yanı sıra bu anları kaydettikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşabiliyorlar. Paylaşılan ekran görüntüsünde, dizinin adı, bölüm bilgisi ve kaydedilen anın zaman damgası gibi bilgiler de yer alıyor.

netflix favori sahneyi sosyal medyada paylaşma özelliği ekran görüntüsü

Özelliği kullanmak için, izlenen içerik sırasında ekrana dokunarak "Anlar" seçeneği açılabilir. Şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunulmakta olup önümüzdeki haftalarda Android kullanıcılarına da sunulması bekleniyor. Özelliği kullanabilmek için cihazda Netflix'in en güncel sürümünün yüklü olması gerektiği de belirtiliyor.
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Kaynak : https://9to5mac.com/2024/11/07/netflix-screenshots-movie-show-moments/
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