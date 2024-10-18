Netflix, League of Legends temalı dizisi Arcane'in ikinci sezonu için yeni bir fragman paylaştı. İşte o fragman ve diziyle ilgili diğer detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, efsane oyunlar arasında yer alan League of Legends (LoL) temalı dizisi Arcane'in ikinci sezonu için yeni bir fragman yayımladı.

Arcane'in ikinci sezonu için yayımlanan fragman, fenomen hâle gelen diziden neler bekleyebileceğimize bir bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca dizideki yeni bir şarkı olan "Come Play"e de atıfta bulunuluyor.

Arcane'in ikinci sezonu için yayımlanan yeni fragman:

Netflix'in resmî açıklamasına göre Arcane'in ikinci sezonu, 9 Kasım itibarıyla abonelerle buluşacak. Ancak burada üzücü bir durum olduğunu söyleyelim. İkinci sezon, Arcane için final niteliğinde olacak. Yani Netflix'teki League of Legends macerası sona erecek.

Arcane'in ikinci sezonu, League of Legends'ın sevilen karakterlerinden Jinx ile Vi'nin hikâyesine odaklanmaya devam edecek.

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