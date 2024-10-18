Netflix'ten LoL Temalı Dizi Arcane'in İkinci Sezonu İçin Yeni Fragman

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Netflix'ten LoL Temalı Dizi Arcane'in İkinci Sezonu İçin Yeni Fragman
Netflix, League of Legends temalı dizisi Arcane'in ikinci sezonu için yeni bir fragman paylaştı. İşte o fragman ve diziyle ilgili diğer detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, efsane oyunlar arasında yer alan League of Legends (LoL) temalı dizisi Arcane'in ikinci sezonu için yeni bir fragman yayımladı.

Arcane'in ikinci sezonu için yayımlanan fragman, fenomen hâle gelen diziden neler bekleyebileceğimize bir bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca dizideki yeni bir şarkı olan "Come Play"e de atıfta bulunuluyor.

Arcane'in ikinci sezonu için yayımlanan yeni fragman:

Netflix'in resmî açıklamasına göre Arcane'in ikinci sezonu, 9 Kasım itibarıyla abonelerle buluşacak. Ancak burada üzücü bir durum olduğunu söyleyelim. İkinci sezon, Arcane için final niteliğinde olacak. Yani Netflix'teki League of Legends macerası sona erecek.

Arcane'in ikinci sezonu, League of Legends'ın sevilen karakterlerinden Jinx ile Vi'nin hikâyesine odaklanmaya devam edecek

Arcane'in ikinci sezonu ile ilgili diğer haberlerimiz için:
İLGİLİ HABER

League of Legends Dizisi Arcane'in 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı (Yıllar Sonra Runeterra'ya Geri Dönüyoruz)
İLGİLİ HABER

Netflix'in League of Legends Animasyonu Arcane'in 2. Sezonundan Yeni Fragman Geldi
İLGİLİ HABER

League of Legends'tan İlham Alan Netflix Dizisi Arcane'in 2. Sezonundan İlk Fragman Geldi [Video]

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler