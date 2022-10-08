Dünya genelinde en çok tercih edilen dizi ve film izleme platformu olan Netflix hesabınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız veya şifresini unuttuysanız, sizler için Netflix şifre değiştirme rehberini hazırladık. Kaliteli içerikler orada bekliyor, siz usulca aşağı kaydırın.

Gelelim dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix’e. Karşısına Amazon, Disney gibi oldukça büyük rakipler çıkmasına rağmen asla tahtını bırakmayan Netflix, her ay çıkardığı yeni yapımlarıyla kullanıcılarının favorisi olmaya devam ediyor. İçerisinde barındırdığı binlerce içerik, özellikle Netflix’e özel olan Türk ve yabancı yapımlar her gün tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor. Firma, Türkiye dahil olmak üzere onlarca ülkede yeni yapımlar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız ve şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, sizler için kolayca Netflix şifre değiştirme nasıl yapılır sorusunu adım adım yanıtladık.

Netflix yakın zamanda sürekli abonelik fiyatlarına zam yapsa bile, kullanıcılarında ciddi bir düşüş yaşamadı diyebiliriz. Çünkü fiyatı her ne olursa olsun, kullanıcılar Netflix yapımlarını ve Netflix’e eklenen başka yapımları izlemekten fazlasıyla keyif alıyor. Farklı dillerde dublaj seçenekleri, görüntü kalitesi ve daha birçok özelliği ile Netflix favori platform olmaya devam ediyor. Netflix’ten yeterince bahsettiğimize göre, şifresini değiştirmek istediğiniz hesabınız için Netflix şifre değiştirme nasıl yapılır rehberimize geçelim.

Netflix şifresi nasıl değiştirilir?

Yöntem #1: Hesap Ayarları ile Netflix şifre değiştirme

Adım #1: Netflix’in web sitesine gidin

Hesabınız hakkında düzenlemeler yapabilmek için ilk olarak Netflix’in web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Netflix’e gidip, hesabınıza giriş yaptıktan sonra gerekli adımları yapmak için hazırsınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra girmek istediğiniz profili seçin.

Adım #2: Hesap seçeneğine tıklayın

Netflix ana sayfasına geldiğinizde, sağ üst köşede profilinizin adını göreceksiniz. Yanında bulunan ok tuşuna bastığınızda, aşağı açılan menü kısmından profil değiştirebilir, düzenleyebilir, hesap ayarlarına gidebilir ve çıkış yapabilirsiniz. Bu menüden, Hesap seçeneğine tıklayarak hesap ayarlarına gitmeniz gerekiyor.

Adım #3: Parolayı Değiştir butonuna tıklayın

Karşınıza hesap ayarları sekmesi açılacaktır. Buradan hesabınız üzerinde ayarlamalar yapabilir, şifrenizi ve e-postanızı, telefon numaranızı değiştirebilir ve aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bununla birlikte ödeme tarihlerinizi, faturalarınızı da kontrol edebilir ve kayıtlı olan kredi/banka kartınızı güncelleyebilirsiniz. Bu menüler arasından, Parolayı değiştir seçeneğine tıklayın.

Adım #4: Boşlukları doldurun

Karşınıza parola boşlukları çıkacak. Bu boşluklardan birincisi, mevcut Netflix parolanızı girmeniz gereken boşluk. Yani, Netflix hesabınıza girerken kullandığınız eski parolanızı bu alana girmeniz gerekmektedir. Bir alt boşluğa ise, hesabınızda değiştirmek istediğiniz yeni parolanızı yazmanız gerekiyor. Hemen altındaki boşluğa ise, güvenliğiniz açısından yeni parolanızı tekrardan girmeniz gerekiyor. Bu sayede, eski parolanız yerine gelecek yeni parolayı belirlemiş oluyorsunuz.

Adım #5: Kaydet’e tıklayın ve kaydedin

Tüm seçenekleri doldurduktan sonra, aşağıdaki kaydet butonuna tıklayarak yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz gerekiyor. Aslında Netflix şifrenizi değiştirmek, birkaç adımda kolaylıkla gerçekleşebiliyor. Bu adımları yapabilmek için, Netflix hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekmektedir. Yani, eğer hesabınıza giriş yapamıyorsanız Şifremi Unuttum rehberimizi okuyarak tekrardan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Yöntem #2: Şifremi Unuttum ile

Adım #1: Netflix web sitesine gidin ve Oturum Aç butonuna tıklayın

Kaybettiğiniz şifrenizi bulmak için ilk olarak Netflix’in web sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından sağ üst köşede bulunan Oturum Aç seçeneğine tıklayın. Karşınıza hesabınızın e-posta adresini ve şifresini girebileceğiniz bir sayfa çıkacak. Siz şifrenizi bilmediğiniz için bu sayfayı kullanamayacaksınız.

Adım #2: Yardım İster Misiniz? Seçeneğine tıklayın

Karşınıza çıkan giriş ekranını kullanamayacağınızı söylemiştik. Bu nedenle, aşağıdaki Yardım İster Misiniz? seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu seçenek, hesabının e-postasını veya şifresini unutmuş Netflix kullanıcılarının kolayca hesaplarına erişebilmesi için bulunuyor. Tıpkı sizin bulunduğunuz durumda olan milyonlarca kullanıcı, bu seçeneğe tıklayarak tekrardan hesaplarına giriş yapabiliyor.

Adım #3: E-Postanızı sıfırlamak istediğiniz yöntemi seçin

Karşınıza iki adet seçenek çıkacak. Bunlardan bir tanesi e-posta yardımıyla şifre sıfırlama ve bir diğeri ise telefon numarası aracılığıyla şifre sıfırlama. Bunlardan hangisi sizin için daha kolay ise, o seçeneği seçerek şifrenizi sıfırlamaya başlayabilirsiniz. Örneğin, e-posta seçeneğini seçtiyseniz o boşluğa hesabınıza kayıtlı e-posta adresini girmeniz gerekiyor. Eğer telefon numarasını seçerseniz ise, hesabınıza kayıtlı telefon numarasını girmeniz gerekiyor.

Adım #4: Size gelen bağlantıya tıklayın

E-posta adresinize veya telefon numaranıza SMS olarak gelen bağlantıya tıklayın. Bu mesaj ortalama 3 ila 5 dakika arasında size ulaşmış olacaktır. Size gelen bu bağlantıyı asla kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Çünkü bu bağlantı hesabınıza özel şifre sıfırlama bağlantısı. Bu bağlantıya tıklayabilen herkes, hesabınızın şifresini kolayca değiştirebilme imkanına sahip. Bu nedenle size gelen bağlantıyı yalnızca siz görüntüleyin ve kullanın.

Adım #5: Yeni şifrenizi belirleyin ve kaydedin

Size gelen bağlantıya tıkladığınızda, karşınıza şifrenizi güncelleyebileceğiniz bir sayfa çıkacak. Bu sayfadan, hesabınıza kaydetmek istediğiniz yeni şifrenizi girin. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayın. Bu adımı da tamamladıktan sonra Netflix hesabınızın şifresi başarıyla değişmiş olacaktır. Yeni belirlediğiniz şifre ve e-posta adresinizi kullanarak Netflix hesabınıza kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.

Netflix şifre değişince diğer cihazlardan çıkış yapar mı?

Netflix şifrenizi hesap ayarlarından değiştirirken karşınıza bir seçenek çıkacaktır. Buradan hesabınıza giriş yapan akıllı cihazları otomatik olarak atabilir veya şifre değişikliğinden etkilenmemesini sağlayabilirsiniz. Şifremi unttum tarafında ise direkt olarak hesabınıza giriş yapan tüm cihazlardan otomatik olarak çıkış sağlanacaktır.

Sizler için Netflix şifre değiştirme nasıl yapılır sorusunu adımlarıyla birlikte anlattık. Bu adımları takip ettiğinizde, şifresini değiştirmek istediğiniz veya şifresini unuttuğunuz Netflix hesabının şifresini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.