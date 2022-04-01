ABD'li üç senatör, Netflix CEO'larına gönderdiği mektupta şirketin yapımlarındaki sigara sahnelerinden şikâyetçi oldu. Senatörler, Netflix'i sert adımlar atmaya çağırırken Netflix'ten de 21 Nisan'a kadar cevap almak istediklerini belirtti.

Günümüzde film ve dizilerde büyük bir tartışma konusu olmaya devam eden sigara tüketimi sahneleri, bugün yeniden gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Senatörleri Ed Markey, Chris Van Hollen ve Richard Blumenthal, Netflix’in CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos’a önemli bir mektup gönderdi.

Senatörler, söz konusu mektupta CEO’lara “Şirketinizi bu görüntüleri sınırlamak ve gençlerin bu zararlı maddenin tüketimini azaltmaları için daha agresif adımlar atmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca mektupta Netflix’in sigara sahneleri hakkında çarpıcı bir araştırmaya da yer verildi.

Netflix, popüler yapımlarının bir sezonunda 200'den fazla sigara sahnesine yer verdi

Senatörlerin mektup yer verdiği Truth Initiative’in raporu, Netflix’in son dört yılda içeriklerde diğer tüm kanallardan daha fazla sigara ya da elektronik sigara tasviri gösterdiğini ortaya koyuyordu. Netflix’in en fazla sigara gösterilen yapımlarıysa The Queen’s Gambit ve The Umbrella Academy idi. Bu iyi yapım, 2020 yılında yayımlanan bölümlerinde ayrı ayrı toplamda 200’den fazla sigara kullanımı gösterimine yer verdi.

2019 yılında Netflix, daha önce bu konudaki eleştirilere yanıt olarak sigara tasvirlerini azaltma ve onları daha genç izleyicilere yönelik yapımlarda tamamen bitirme sözü vermişti. Senatörler ise bu Netflix’in bu taahhüdünden bu yana sigara görüntülerinin sayısının arttığını söyledi. Netflix, konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken senatörler, 21 Nisan’a kadar bir yanıt beklediklerini belirtti.