Netflix, içeriklerin oylanabildiği seçenekler arasına bir yenisini daha ekledi. "Buna bayıldım!" isimli yeni seçenek, çok çok beğendiğiniz bir yapıma standart 'beğeni'den de fazlasını verebilmesini sağlayacak. Netflix, bu özellik sayesinde hem size daha da zevklerinize uygun öneriler sunabilecek hem de çok fazla beğenilen yapımları tespit ederek devam yapımlarını çekebilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in masaüstü sürümüne yeni bir özellik geldi. Bu özellik, zaten yıllardır var olan içerik beğeni butonuna yeni bir seçenek daha getirdi. "Buna bayıldım!" isimli seçenek, oylama için kullandığınız "Bunu Sevdim" seçeneğinden daha etkili bir içerik öneri istatistiği olarak kullanılacak.

Bilindiği üzere Netflix'in kullanıcı özelinde çalışan bir algoritması var. Bu algoritma, kullanıcıların bireysel tercihlerini göz önünde bulundurarak yeni içerik önerilerinde bulunuyor. Buna bayıldım! seçeneği de tam olarak bunun için geliştirilen yeni bir özellik. Kullanıcılar artık, diğerlerine kıyasla çok daha fazla beğendikleri içerikler için "Buna bayıldım!" diyebilecekler. Netflix de o kullanıcı için ilgili içeriğe daha çok benzeyen yapımları önerecek.

Netflix'in yeni özelliği işte böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak Netflix'in Buna bayıldım! seçeneği, bundan birkaç ay önce kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için kullanıma sunulmuş, kısa bir süre içerisinde de ortadan kaybolmuştu. Yeni özellikle ilgili çalışmalarını tamamlayan ekip, şimdi bu özelliği tüm kullanıcıların beğenisine sunmuş gibi görünüyor. Ancak Buna bayıldım! seçeneğinin Netflix'in Android ve iOS sürümüne ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Netflix'in kullanıma sunduğu yeni özellik, yapımların geleceğini de doğrudan etkileyebilecek türden. Zira bir içerik için ne kadar çok sayıda "Buna bayıldım!" denirse, o yapımın devam sezonlarının gelme ihtimali de o kadar yükselecektir. Eğer Netflix bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yaparsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.