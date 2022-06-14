Squid Game Gerçek Oluyor: 4.56 Milyon Dolar Ödül Verilecek

Netflix’in popüler dizisi Squid Game, ikinci sezon onayının ardından şimdi de yarışma olacak.

Netflix’in son dönemdeki en popüler dizisi olan Squid Game’in ikinci sezon tanıtımı yapılmıştı. Dizinin yönetmeni de daha çok proje ile gelebileceğini açıklamıştı.

Bu akşam Netflix, Squid Game’in ‘gerçek’ yarışmasını ilk kez duyurdu. 456 kişinin katılacağı yarışma için başvurular başladı.

456 kişi, 4.56 milyon dolar için oyunlar oynayacak

Squid Game The Challange adıyla yayınlanacak reality programında 456 adet yarışmacı toplamda 4.56 milyon dolarlık büyük ödül için dizideki oyunları oynayacak. Tabii ki bu yarışmada katılımcılar zarar görmeyecek ancak yarışmanın yine de zor olacağını söyleyebiliriz.

Yarışmaya başvurular an itibariyle başladı. Dünyanın her yerinden İngilizce bilen kişilerin başvuracağı yarışma aynı zamanda Netflix’te yayınlanacak.

Yarışmaya başvurmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki siz Squid Game’e katılacak mısınız?