Netflix’ten Beren Saat'li Fantastik Göbeklitepe Dizisi

Amerikan dijital içerik platformu Netflix’in yeni bir fantastik dizi hazırlığında olduğu belirtildi. Dizinin konusu Göbeklitepe olacak, başrolde ise Beren Saat yer alacak.

Netflix’in Türk yapımlarına olan ilgisi devam ediyor. Sina Koloğlu’nun köşesinde yer alan habere göre firma, yeni bir Türk yapımı fantastik dizi projesi üzerinde çalışıyor.

Dizinin başrolünde Beren Saat yer alacak. Senaryoyu Nuran Evren Şit yazacak, çekimleri ise ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin çekimlerini gerçekleştiren ekip gerçekleştirecek. Dizinin konusunun da Göbeklitepe hakkında olacağı ifade ediliyor.

Dizinin adı, kadrosunda bulunan diğer oyuncular ve dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Netflix’in ise ilk Türk yapımı dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın gösterdiği performanstan oldukça mutlu olduğu bilinen bir gerçek.

‘Hakan: Muhafız’ dizisi Netflix üzerinde ‘The Protector’ adıyla dünyanın dört bir tarafında gösteriliyor. Dizinin yerli yabancı pek çok hayranı bulunuyor. Netflix yeni projesiyle de benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.