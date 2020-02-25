Netflix, platformdaki popüler yapımları listeleyecek "TOP 10" listelerinin hizmete girdiğini duyurdu. Bir süredir test edilen bu özellik ile günlük olarak 3 farklı TOP 10 listesinin oluşturulacak. Kullanıcılar, bu listelerde en popüler dizi ve filmleri görüntüleyecekler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Dünya genelinde hizmet veren platform, bugün yüz milyondan fazla aboneye sahip. Netflix kullanıcıları, platformda bulunan binlerce içerikten dilediklerini seçip, reklamsız bir şekilde izleyebiliyorlar.

Netflix hem orijinal hem de lisanslı içeriklere sahip bir platform. Şirket, kendi yapımlarının yanı sıra farklı yapımcılar tarafından televizyon ya da sinemalarda yayınlanmış olan içerikleri de satın alıyor ve bu sayede platformu daha da genişletiyor. Ancak bu durum, beraberinde önemli bir sorunu da getiriyor. Kullanıcılar, hangi içeriği izlemek isteyeceklerine bir türlü karar veremiyorlar.

Netflix şimdi, kullanıcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak bir özellik yayınladı. Platform içerisinde büyük bir yenilik yapma kararı alan Netflix, bundan sonra en popüler 10 içeriği doğrudan listeleyecek. Yani kullanıcılar, Netflix'te o gün popüler olan ilk 10 içeriği görüntüleyebilecekler. Platform tarihinde bir ilk olarak karşımıza çıkan bu gelişme, Netflix kullanıcılarını daima popüler yapımlarla iç içe tutacak.

Netflix'in yeni hizmeti, 3 listeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi, kullanıcıların izleme geçmişine göre hazırlanmış en popüler 10 yapımı içeriyor. İkinci ve üçüncü liste ise kullanıcılardan bağımsız bir şekilde sıralanıyor. Netflix aboneleri, bu iki listede platformun o günkü en popüler dizi ve filmlerini ayrı ayrı görüntüleyebilecekler.

Netflix'in yeni listeleri böyle görünecek

Netflix'in yeni özelliği, birkaç aydır Meksika ve Birleşik Krallık'ta test ediliyordu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Netflix yetkilileri, yaptıkları testlerin başarıyla sonuçlandığını ve abonelerin bu hizmetten aktif olarak faydalandıklarını tespit ettiklerini söylediler. Netflix'i her zaman daha iyi bir yer haline getirmek için çalıştıklarını bildiren yetkililer, şimdi bu etkili özelliği dünya genelinde tüm Netflix kullanıcılarına sunduklarını vurguladılar.

Netflix, geçtiğimiz dönemlerde çeşitli listeler oluşturdu ve bu listeleri aboneleriyle paylaştı. Ancak Netflix'in o dönemlerde yaptığı açıklamalar, oluşturulan listelerdeki algoritmanın tartışılmasına neden olmuştu. Netflix'in yeni TOP 10 listesinde nasıl bir algoritma kullandığı ise şu an için belirsizliğini koruyor.