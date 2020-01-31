Türk dizileri, daha önceki yıllarda özellikle çevre ülkelerde ve Ortadoğu’da ilgi görüyordu. Dijital yayın platformları ise Türk dizilerinin okyanus ötesinden de hayranlar kazanmalarını sağlıyor. Özellikle ABD’de Türk dizilerini yakından takip eden bir topluluk oluşmaya başladı.

Netflix, Türk dizilerinin ABD’deki takipçileri ile ilgili bir açıklama yaptı. Netflix’ten yapılan açıklamada, üç kuşaktan ABD’li kadınların hikayesi paylaşıldı. Kadınların ortak noktası ise Türk dizilerine olan hayranlıkları.

Netflix’in açıklamasında, hikayesi paylaşılan kadınlardan ilki Marlena Gibson. 34 yaşındaki Marlena Gibson, Chicago’da yaşıyor. Gibson, üniversite eğitimi sırasında film çalışmaları üzerine eğitim almış. Rehabilitasyon uzmanı olarak çalışan Gibson, Türk dizileri ile 2016 yılında tanıştığını belirtiyor. Marlena Gibson, Türk dizilerinin duygulara çok önem verdiğini söylerken, dizilerde hem iyi hem de kötü karakterlerin bütün unsuları ile var olduklarını söylüyor.

Mississippi’de yaşayan 60 yaşındaki Pamela Hemphill ise emekli. Pamela Hemphill, Türk dizileriyle, geçirdiği bir hastalıktan sonraki rehabilitasyon sürecinde tanışmış. Hemphill, o günden bu yana 100’ün üzerinde Türk dizisi izlediğini söylüyor. Hemphill, dizileri izlerken Türkçe de öğreniyor. 60 yaşındaki kadın, Türkçe öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini belirtiyor.

Türk dizileri, Amerikalı kadınların takdirini kazanmış durumda

24 yaşındaki Adrienne Luedeking ise Türk dizilerini sıkı bir şekilde takip eden ABD’li genç kuşağın temsilcisi. Miami’de yaşayan Adrienne Luedeking, Hollywood’daki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almış. Luedeking, şimdi ise kadınların freelance olarak çalışabileceği bir çevrimiçi hizmeti yönetiyor.

Adrienne Luedeking, en yakın arkadaşının tavsiyesi üzerine Türk dizilerini izlemeye başlamış. Luedeking, Türk dizileri ile tanıştığı ilk günden beri dizileri sıkı bir şekilde takip ettiğini söylüyor. Genç kadın; aile üyelerinin yanı sıra ABD, İtalya ve Nikaragua’daki akrabalarının da Türk dizileri izlemesini sağlamış.

Luedeking, dizilerle beraber daha önce tanımadığı Türkiye’ye ilgisinin arttığını belirtiyor. Genç kadın, kendisi gibi Türk dizilerini takip eden 40 ABD’li ve İngiliz kadınla geçen ay Türkiye’yi ziyaret etmiş. Luedeking, harika zaman geçirdiği Türkiye’ye 2020 yılında da geleceğini söylüyor.