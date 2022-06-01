Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve hesap şifresini paylaşmayı ücretli hale getirecek yeni özelliğinin testleri bazı ülkelerde başladı. Fakat testlerin gerçekleştirildiği Peru'dan gelen haberler, özelliğin kaoslu bir çıkış yaptığını gösterdi.

Netflix, geçtiğimiz haftalarda son 10 yılı aşkın süredir ilk kez abone kaybı yaşadığını açıkladıktan sonra pek çok farklı önleme imza atmıştı. Projelerini iptal eden, politikasını değiştiren ve reklamlı ve daha ucuz bir abonelik paketi getireceğini duyuran platform, en çok da ücretli şifre paylaşımı özelliğiyle gündeme gelmişti.

Birden fazla kişinin tek bir üyelikten Netflix’i kullanmasını engelleyecek ve yeni üye eklemeyi ücretli hale getirecek olan özellik, dünyanın çeşitli bölgelerinde test edilmeye başladı. Peru’da başlayan testlerdeyse kullanıcılar bazı karışıklıklar yaşadı. Mart ayında başlayan testler hakkında yeni ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıların ek ücret hakkında bilgilendirilmemesi gibi sorunları gün ışığına çıkardı.

Kullanıcılar bilgilendirilmedi, özellik yayınlansa da yeni üyelikler açılmaya devam etti:

Rest of World tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Netflix, özelliği Peru’da aktifleştirdikten sonra büyük bir karışıklığa yol açtı. Kullanıcıların birçoğu, yaşanan bu değişiklik hakkında Netflix’ten herhangi bir bilgilendirici e-posta ya da bildirim almadı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, özellik gelmesine rağmen platformu halen eskisi gibi kullanmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kullanıcıların geri dönüşüne göre Netflix özelliği aktifleştirdikten sonra bazıları Netflix’in uyarılarını es geçip ücretsiz bir şekilde üye oluşturmaya devam etti, bazıları da bu özellik hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan hesap paylaşımını sürdürdü ve hiçbir sorun yaşamadı. Kısacası özellik, Peru’da aktifleştirilmiş olsa da şu anlık sorunlu ve kaos yaratan bir çıkış yaptı.

Netflix’in yeni özelliği kapsamında hesaplara yeni bir üye eklemek isteyen abonelerin kendi evleri dışındaki her yeni üye başına 2,99 dolar ücret ödemeleri gerekecek. Elbetteki bu ücret, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.