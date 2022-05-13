Dijital içerik platformu Netflix, şirket kültürünü 5 yıl sonra ilk kez yeniledi ve çalışanları için yeni standartlar belirledi. Bunlardan en öne çıkanıysa şirketin sansür karşıtı anlayışını daha da vurgulayıcı şekilde vermesi oldu.

Çevrimiçi dizi ve film platformu olarak uzun yıllar sektöre yön veren Netflix, geçtiğimiz haftalarda 10 yıldan fazla sürenin ardından ilk kez üç aylık bir dönemde abone kaybettiğini açıkladı. Birinci çeyrekte toplam 200 bin abone kaybedildiğinin açıklanmasıyla birlikte Netflix hisseleri dibi boylamış, platform da pek çok projesini iptal etmişti.

Pek çok uzman tarafından da Netflix için ‘uyarıcı bir tokat’ olarak tanımlanan bu durumun ardından şirket, kendi kültüründe de değişim yapmaya karar verdi. Netflix Culture (Netflix Kültürü) isimli belge yenilendi ve Netflix, özellikle çalışanlarını ilgilendiren pek çok önemli değişikliğe imza attı. Fakat bu değişikliklerden bazıları, doğrudan izleyiciye de yansıyacak değişikliklerdi.

Çalışanlar bir içeriği 'zararlı' bulsa bile sansür olmayacak

Yaklaşık beş yıl sonra ilk kez değişen Netflix Kültürü’nde öne çıkan yeniliklerden birisi, ‘Sanatsal İfade’ başlığıydı. İçeriklerin çeşitliliğine vurgulanan ve herkesin her şeyi beğenmeyeceğine dikkat çeken bu başlıkta bir ifadeyse herkesin dikkatini çekti:

“Hizmetimizdeki her şeyi herkes sevmeyecek veya kabul etmeyecek. Her başlık farklı olsa da onlara aynı ilkeler temelinde yaklaşıyoruz: birlikte çalışmayı seçtiğimiz yaratıcıların sanatsal ifadelerini destekliyoruz; çeşitli izleyiciler ve zevkler için programlar yapıyoruz; Netflix'in belirli sanatçıları veya sesleri sansürlemesi yerine izleyicilerin kendileri için neyin uygun olduğuna karar vermelerine izin veriyoruz.

Çalışanlar olarak, bazı başlıkları kendi kişisel değerlerimize aykırı bulsak da Netflix'in çeşitli hikayeler sunduğu ilkesini destekliyoruz. Rolünüze bağlı olarak, zararlı olduğunu düşündüğünüz başlıklar üzerinde çalışmanız gerekebilir. İçerik genişliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir.”

"Üyelerimizin parasını akıllı harcayacaksın"

Netflix’te süregelen sansür karşıtı anlayışın daha da vurgulandığı bu başlığın yanı sıra belge, Netflix’in finansa da vurgu yaptığı bir bölüme de yer verdi. ‘Değerli Davranışlar’ başlığının altında yer alan ‘Muhakeme’ alt başlığında çalışanlara ‘Üyelerimizin parasını akıllıca harcayacaksın.’ talimatı verildi.

Netflix, yine parasal yönetim konusunda da bir değişikliğe gitti. Daha önceki belgede yer alan “Neredeyse hiçbir harcama kontrolü yoktur ve çok az sözleşme imzalama kontrolü vardır. Her çalışanın kendisine uygun şekilde tavsiye ve bakış açısı araması beklenir.” ifadesi, yeni Netflix Kültürü’nde yer bulmadı. Bu da şirketin paranın nereye akacağı konusunda daha fazla titiz davranacağına işaret etti.