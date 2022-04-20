Dünyanın en popüler dizi ve film yayın platformu Netflix, yıllardır karşı çıktığı reklamlı abonelik paketi için yeşil ışık yaktı. Yeni reklamlı paketin yakın bir zamanda ise gelmeyeceği belirtildi.

Yıllardır abonelerine reklamsız bir şekilde dizi ve film izleme imkanı sunan Netflix, birçok kişinin beklediği gibi en sonunda bir şekilde reklamları platformuna eklemeye karar verdi. Netflix CEO’su Reed Hastings, şirketin son mali toplantısında yaptığı açıklamada Netflix olarak artık düşük fiyatlı reklamlı abonelik paketine ‘açık’ olduklarını duyurdu.

Uzunca bir süredir reklamlara karşı çıkan Hastings, yeni açıklamasında müşterilerine daha ucuz bir paket sunmanın ‘mantıklı’ olduğunu belirtti. Kendisinin de uzun süredir reklama karşı çıktığını hatırlatan CEO, bir yandan da tüketici seçiminin taraftarı olduğunu ve tüketicilerin istediğinin elde etmesinin uygun olduğunu belirtti.

Yeni paketler yakın bir zamanda gelmeyecek

Hastings, açıklamasının devamında söz konusu reklamlı ve daha uygun fiyatlı abonelik paketlerinin önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde gelmeyeceğini belirtti. Reklamlı paketin olası fiyatı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmazken Hastings, bu uygulamayı Hulu, Disney ve HBO’nun da yaptığını ya da yapacağını söyledi ve “İşe yaradığına dair çok fazla şüphemiz olduğunu sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Reklamlı Netflix'in fiyatı ne kadar olacak?

Netflix'in reklamlı abonelik paketi için tahmini bir fiyat vermek istiyorsak, rakiplerine bakmak en doğru seçenek olacaktır. Şu anda bu uygulamayı benimseyen Hulu'da yurt dışı fiyatları reklamsız 12,99 dolar olurken reklamlı paket aylık 6,99 dolara alınabiliyor. Netflix'in 480p kaliteli paketini bir kenara atıp 1080p kaliteli paketini ele alırsak, bu paket şu anda yurt dışında 15,99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Basit bir mantıkla 1080p kaliteli ve reklamlı yeni paketin 7,99 dolar seviyelerine yakın olmasını bekleyebiliriz.

Netflix, söz konusu paketi Türkiye'de ise 57,99 TL'ye kullanıcılara sunuyor. Aynı paketin reklamlı olarak 25-30 TL bandında sunulacağını tahmin edebiliriz. Elbetteki bunun için öncelikle reklamlı paketler yayınlanana kadar Netflix'in Türkiye fiyatlarına zam gelmemesini dilememiz gerekiyor.

Netflix, geçtiğimiz gün 10 yıldan fazla süredir ilk kez bir çeyrekte abone kaybı yaşadığını açıklamıştı. Şirket, daha fazla abone kazanmak için daha fazla içerik çıkarmaya odaklanmış ve harcamasını artırmışken, bir yandan da tüm dünyada abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Söz konusu fiyat artışlarının yalnızca ABD ve Kanada’da 600 binden fazla abone kaybına yol açtığı düşünülüyor.