Netflix, Yabancıların Türklerle Arkadaşlık Kurmasını Sağladı

Netflix, 8 farklı ülkede Türkiye odaklı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, Türk yapımı Netflix içeriklerini izleyen kullanıcıların, Türkiye'ye ilgi duymaya başladıkları sonucuna ulaşıldı. Buna göre Türk içeriklerini izleyen yabancılar, Türkiye'den arkadaş edinmek bile istiyor.

Netflix; ABD ve Hindistan, İsveç, Fransa, Avustralya, Arjantin, Suudi Arabistan ve Brezilya'yı kapsayan geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın konusu ise Netflix'te yer alan Türk yapımı dizi ve filmlerdi. Netflix'in araştırması, oldukça dikkat çekici sonuçlara sahip.

Netflix tarafından yapılan araştırmaya katılanlar, iki farklı gruba ayrıldılar. Bu gruplardan biri Netflix'teki Türk yapımlarını izleyenlerden, diğeri ise izlemeyenlerden oluşuyordu. Araştırmanın sonuçlarına göre Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kullanıcılar, Türkiye'ye karşı ilgi duymaya başlamışlar. Hatta Türkiye'deki insanlarla arkadaşlık kurmak gibi bir istekleri de belirmeye başlamış.

Netflix'teki Türk yapımları, insanların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor

Araştırmaya göre Netflix'te yayınlanan Türk yapımı içerikleri izleyen kullanıcıların yüzde 43'ü, Türklerle tanışmak, birlikte çalışmak, vakit geçirmek ve herhangi bir Türkle arkadaş olmak istiyor. Ancak bu oran, Netflix'teki Türk yapımları izlemeyen kullanıcılar cephesinde yüzde 28 olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türk yapımı içerikleri izlemeyen Netflix kullanıcıları, Türkiye'ye o kadar da ilgi duymuyor.

Benzer bir durum, Türk tarihi ve Türk sanatı konusunda da karşımıza çıkıyor. Birinci grupta yer alan katılımcıların yüzde 55'i, Türk kültürü ve Türkiye'deki sanat ile ilgili araştırma yapıp daha fazla bilgi edinmek istediğini ifade ediyor. Türk yapımlarını izlemeyen kullanıcılarınsa en az 60'ı, Türk kültürü ya da Türk tarihi gibi şeyleri merak etmiyor.

Türk yapımlarını izleyen kullanıcılar, Türkiye'ye özgü ürünleri satın almak istiyor

Netflix'in yaptığı araştırma, Türk yapımlarını izleyen Netflix kullanıcıların, Türk Malı ürünlere de ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Çünkü Türk yapımlarını izleyen kullanıcıların yüzde 49'u, Türkiye'ye özgü ürünler satın almak istediklerini beyan ediyorlar. İzlemeyen kişiler arasında Türkiye'de üretilen ürünleri satın alma isteği ise sadece yüzde 31.

Bu arada Netflix'in Türk yapımları arasında sadece Atiye, Hakan: Muhafız ya da Aşk 101 gibi orijinal yapımların olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, Netflix'in lisans haklarını satın aldığı Ayla, Ezel, 7. Koğuştaki Mucize ve Leyla ile Mecnun gibi içeriklere erişme imkanı yakalıyorlar. İşte Türk yapımı bu içerikleri izleyen kullanıcılar, zaman geçtikçe Türkiye'ye daha fazla ilgi duymuş gibi görünüyor.