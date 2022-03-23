Netflix Üye Başına Ücret Uygulamasıyla Ne Kadar Kâr Edecek?

Netflix, tek üyelikle 'bedavadan dört kişi' devrini sona erdirecek yeni bir uygulama üzerine çalışmalar yapıyor. Analistler ise şirketin bu yeni uygulamadan ne kadar kar edebileceğine dair tahminlerde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sizlere Netflix’in popüler özelliklerinden olan tek bir hesabın birden fazla üye tarafından kullanılması özelliğinin değişeceğini; yeni gelen "Ekstra Üye Ekle” özelliği ile artık farklı konumda bulunan üyelerin her birinden ekstra ücret alınacağını bildirmiştik. Henüz Şili, Kosta Rika ve Peru’da test aşamasında olan bu yeni özelliğe göre kişi başına aylık 2,99 dolar ödenmesi karşılığında Ekstra Üye hesabı eklenebileceği belirtilmişti.

Yeni yapılan analizler ise, Netflix’in bu yeni uygulama sayesinde ne kadar kazanacağına dair tahminlerde bulunuyor. Bir Wall Street analizine göre planın başarılı bir şekilde işlemesi halinde şirketin fazladan 1,6 milyar dolar kazanması muhtemel gibi gözüküyor.

Yeni özellik, Netflix'in 2023 yılı gelir tahminlerine yüzde 4'lük bir artış sağlayabilir

Cowen & Co. analistlerinin tahminlerine göre, Netflix’in bu uygulamayı küresel olarak kullanıma sunması halinde şirketin kazanacağı yıllık ekstra 1,6 milyar dolarlık küresel gelir ile, 2023'teki 38,8 milyar dolarlık gelir projeksiyonuna fazladan yaklaşık yüzde 4 artış sağlanabileceği ifade ediliyor. Ödeme yapmayan Netflix şifre paylaşım hanelerinin yaklaşık yarısının ödeme yapan üyeler olacağını varsayan bu tahmin; bunların yaklaşık yarısının kendi ayrı ücretli hesaplarına kaydolmayı seçeceğini öngörüyor.

Kıdemli araştırma analisti John Blackledge liderliğindeki Cowen ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Netflix'in son çabalarının daha olgun pazarlarda doğal bir ilerlemeyi yansıttığını ve testin küresel olarak uygulanması halinde artan abonelikler ve [gelir] ekleyebileceğini düşünüyoruz” şeklinde kaydediliyor.

Cowen'in 2.500 ABD'li tüketiciyle yaptığı aylık özel ankete göre, ülkedeki 116 milyon geniş bantlı hane halkının yaklaşık %10'unda Netflix izleyen ancak ücretli abone olmayan biri bulunuyor. Firma, bu paylaşımın bir kısmının "büyük olasılıkla aynı aile içinde ve/veya oda arkadaşları arasında gerçekleştiğini" ifade ediyor.