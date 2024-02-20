Elon Musk'ın Neuralink projesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Beynine çip takılan ilk hasta, sadece düşünce gücüyle bilgisayar faresi kullanmaya başladı. Elon Musk, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın insan beynine çip yerleştirdiği Neuralink projesi, bundan yaklaşık bir ay önce önemli bir gelişme ile haberlerimize konu olmuştu. Milyarder iş insanı, kendi mikroblog platformu X'te bir paylaşım yapmış ve Neuralink çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini açıklamıştı. Elon Musk'a göre çip denemesi, ilk aşamada başarılı olmuş gibi görünüyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk, X'te gerçekleştirdiği bir Space oturumunda konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir aylık süreçte hastanın tamamen iyileştiğini aktaran iş insanı, düşünce gücüyle bilgisayar faresini de kontrol edebildiğini söyledi. Bu gelişme, Neuralink için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.

Elon Musk'ın açıklaması şöyleydi:

İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor.

Neuralink çipinin yerleştirildiği ilk hasta, hareket kabiliyetinden yoksun bir bireydi. Ekibin amacı, bu hastanın düşünce gücüyle bilgisayar faresini veya klavyeyi kullanmasını sağlayabilmekti. Geldiğimiz son noktada, bu amaca bir nebze de olsa yaklaşıldığını görüyoruz. Ancak tedavi sürecinin yüzde 100 başarı sağlayıp sağlamayacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.