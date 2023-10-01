Bu hafta kripto piyasasının değer kazanmasına rağmen, NFT satışları (Non Fungible Token) bir kez daha düşüş yaşadı. Kripto varlıkların bir zamanlar en popüler isimlerinden biri olan NFT, alıcı ve satıcıların artmasına rağmen değer kaybetmeye devam ediyor.

Değiştirelemez tokenler olarak da bilinen blok zincir tabanlı NFT'ler, herhangi bir dijital içeriğin lisansının olmasını ve sadece satın alan kişiye ait olmasını sağlıyor. NFT'ler satın alındıktan sonra sahiplerinin hakkı korunuyor ve hiçbir şekilde bir başkasına devredilmiyor.

NFT furyasında birçok insan devasa paralar harcadı ve çeşitli NFT'lere sahip oldu. Ancak NFT piyasası bir süre önce düşüş göstermeye başladı ve bu düşüş hâlen devam ediyor.

NFT alıcılarının %17 oranında yükselmesine rağmen satışlar %9,91 oranında düşüş yaşadı.

Görsel: Cem Yılmaz, NFT

Bu hafta 72,76 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleşti ve bu oran, önceki haftaya göre %9,91 daha düşük. NFT alıcılarının sayısı %17,77 artışla 569.407 kişiye ulaştı ve satıcıların sayısı da geçen hafta %15,82 artışla 714.889'a yükseldi. Blockchainler arası NFT satışları alanında Ethereum, 22 ağ arasında 37,27 milyon dolarlık satışla ön sırada yer aldı. Bu da bu haftaki NFT ticaretinin %51,22'sinin önemli bir kısmının Ethereum blok zincirinden kaynaklandığı anlamına geliyor.

Bunu takip eden Mythos NFT satışları, geçen haftadan bu yana %13,12'lik yükselişle 7,83 milyon dolarlık satış toplayarak ikinci sırayı aldı. Polygon bu hafta NFT satışlarında 7,12 milyon dolar toplayarak üçüncü sırayı alırken, Solana da 5,86 milyon dolar ile dördüncü sırayı aldı. 24 Eylül'den 1 Ekim'e kadar Immutable X, 5,47 milyon dolarlık satış elde ederek beşinci sıraya yerleşti.

NFT'lerin bu kadar değer kaybetmesine rağmen hâlen talep görmesi, kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Her ne kadar duyurulduğu zaman çok popüler bir hâl almasına rağmen NFT'ler, ilerleyen dönemlerde kullanıcıları pek de mutlu etmeyecek gibi gözüküyor.