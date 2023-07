Tarihin İlk Tweet'i NFT'si için milyonlarca TL ödeme yapan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, bu NFT'den çok ciddi zarar etti. NFT'ye biçilen son değer sadece 103 TL...

2021-2022 döneminde kripto para piyasalarındaki bir numaralı trend, NFT'lerdi. "Değiştirilemez token" olarak da bilinen NFT'ler, en basit anlatımı ile dijital ortamdaki bir varlığın, yine dijital olarak imzalanması ve bu dijital imzalı içeriğin telif haklarının sadece bir kişiye ait olmasıydı. Bir kişiye ait bir NFT'nin başka birisine de ait olmasılığı yoktu. NFT piyasası, o dönemlerde çok büyük paraların döndüğü bir mecra haline gelmişti.

Popüler mikroblog platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de NFT piyasasına giriş yapan isimlerden bir tanesiydi. Dorsey, "just setting up my twttr" yazan tarihin ilk tweet'ini NFT haline getirip açık artırmaya çıkarmıştı. 2021 yılında yaşanan bu olay, o günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Çünkü Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, bu NFT için tam 2.9 milyon dolar değerinde 1.630 adet ETH ödeme yapmayı kabul etmişti.

NFT balonu patlayınca, ilk tweet'in değeri de kayboldu: Sina Estavi, yüzde 99 zarar etti!

*Tüm dijital hakları Sina Estavi'de olan NFT.

Sina Estavi, geçtiğimiz yıl yukarıda ekran görüntüsünü gördüğünüz NFT'yi açık artırma ile satmak istedi. Estavi'nin istediği fiyat, o günün parasıyla 46 milyon dolara denk gelen 14 bin 969 EHT idi. Ancak bu açık artırma istendiği şekilde sonuçlanmadı. Hatta verilen tekliflerle istenen arasında dağlar kadar fark vardı. Aradığını bulamayan iş insanı, açık artırmayı iptal etti ve NFT'yi elinde tutmaya devam etti.

Gelelim günümüzde: Tarihin ilk tweet'ine, bugün sadece 100 TL değer biçiliyor...

Sina Estavi, tarihin ilk tweet'ine ait NFT'yi OpenSea isimli NFT pazar platformunda sergiliyor. NFT'nin listeleme sayfasına baktığımızda, binlerce ETH karşılığında satın alınan NFT'nin bugün aşırı derecede değersizleşiğini görüyoruz. Öyle ki bundan birkaç gün önce bu NFT için 0,002 EHT teklif edildi. Bu paranın anlık olarak karşılığı 3,84 dolar. Yani sadece 103,42 TL. Son bir ayda verilen tekliflere baktığımızda, en iyi teklifin 0,025 ETH olduğunu görüyoruz. Merak edenler için, 1.295 TL'ye denk geliyor...

Türk asıllı iş insanının NFT için gelen teklife nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor. Estavi, eğer isterse bu teklifi onaylayıp, NFT'nin tüm haklarını "organik" isimli kullanıcıya devredebilir. Ya da böyle bir şey gerçekleşmez ve NFT Estavi'ye ait olarak kalmaya devam edebilir. Bu arada; Sina Estavi'nin sosyal medya hesaplarını da kontrol ettik ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını gördük. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.