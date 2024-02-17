Ortada dolaşan söylentilere göre Spider-Verse ile yollarını ayıran Cage, Noir'in dizisinde karşımıza çıkabilir.

Spider-Man: Into the Spider-Verse yapımı çıktığında hayranlar, bir yandan yeni grafikler ve hikâye akışıyla büyülenirken öte yandan profesyonelce hazırlanan müziklerin, sahnelerin ve şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosunun etkisinde kalıyordu. Bu oyuncuların arasında, Spider-Man Noir’e hayat veren Nicolas Cage de vardı.

Geçtiğimiz yılın ortalarında Cage, Spider-Verse evrenindeki bu rolüne devam etmeyeceğini açıklamıştı. O dönem yaptığı açıklamada Cage, durumun Sony ile ilgili olduğunu, kendisinin herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadığını ve Spider-Man Noir rolünü de oldukça sevdiğini söylemişti. Oradan sonra kendisini göremedik.

Neyse ki bu özlem sona erecek gibi görünüyor.

Etrafta dönen söylentilere göre Spider-Man Noir rolüne geri dönecek olan Nicolas Cage, bunu Spider-Verse’te değil, Spider-Man Noir’in kendi yapımında gerçekleştirecek. The Ankler’ın söylediğine göre ünlü oyuncu ve yapım ekibi arasında, Noir rolü için ciddi konuşmalar dönüyor.

Eğer rolü alırsa, live-action uyarlama olacak bu dizide Cage, 1930’ların New York şehrinde, büyük depresyonun etkilerini gören Amerika’da binalar arasında süzülecek. Ayrıca yapım, diğer Spider-Man yapımlarında olduğu gibi Peter Parker etrafında şekillenmeyecek. Bunun ne demek olduğunu da dizi karşımıza çıktığında öğreneceğiz.

Spider-Man Noir’in başında yönetmen olarak Phil Lord ve Christopher Miller yer alıyor. Sizce Nicolas Cage’i Spider-Man Noir özelindeki bir yapımda görebilecek miyiz?