Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland üçlüsünün bile dahil olduğu meme, asıl bölümünde sadece birkaç saniyeliğine görünüyor.

Herhangi bir video kesitinin, rastgele bir görselin veya sadece bir karakterin bile meme malzemesi olduğu şu dönemde artık bunların nereden çıktığını bile unutuyoruz. Ülkemizde de kahkahalara sebep olan bu gelenek, oldukça hızlı ilerlediği için biz bir tanesinin köküne bakana kadar onun ortadan kalktığını, yerine başka birinin geldiğini görüyoruz.

Fakat öyle meme’ler var ki yıllara dayanarak asla gündemden düşmemeyi başarıyor. Birbirini işaret eden Spider-Man meme’i de bunlardan biri. Çoğumuz bu ünlü meme’in içinde 3 tane Spider-Man olduğunu düşünüyoruz fakat bu, orijinalin üzerinde oynanması yoluyla yapılmış. “Orijinali nasıldı?” diye düşünüyorsanız gelin birlikte bakıp meme kültürümüzü (?) genişletelim.

Çoğu kişi bunun orijinal olduğunu düşünüyor:

Fakat söz konusu meme’in aslı, 1967 yılındaki çizgi filmden geliyor.

Spider-Man ismini taşıyan bu yapımın 19. bölümü, ‘Çift Kişilik’ ismini taşıyor. Bu bölümde Charles Cameo isimli, başkalarını taklit eden bir karakter karşımıza çıkıyor. Henüz Spider-Man’in hiçbir şeyden haberi yokken hem Peter Parker olarak şehirde suç işliyor hem de Salvadori Picasso kılığına girerek sergideki eşsiz eserleri kaçırıyor.

Hani şu Peter Parker’ın Spider-Man’den nefret eden patronunu hatırladınız mı? Evet, J. Jonah Jameson’dan bahsediyoruz. Charles, Jameson’ı bile taklit edip kendisinin özel bir heykelini onun yerine teslim alıyor. Jameson ise müze görevlisiyle birlikte heykele bakarken, heykeli eline almak istiyor. Olay yerine gelen Spider-Man ise Jameson’ı taklitçi sanıp yakalıyor fakat asıl taklitçinin müze görevlisi olduğunu fark edince kendini tuzağa düşürmüş oluyor.

Müze görevlisi heykeli alıp kaçınca Jameson, Spider-Man’in bu işte parmağı olduğunu düşünüyor.

Bunun ardından polise gidip olanı anlatıyor ve Spider-Man’in yakalanmasını istiyor. Bunun için de tarihî değeri olan halıların farklı bir yere taşınacağı bir senaryo kuruyor. Halıların araca yükleneceği yerde bekleyen Jameson, beklediği gibi Spider-Man’i görüyor. Fakat olay yerine gelen Spider-Man, kapıda bekleyen görevliye -Charles’ın ortağına- halıları araca yüklemesini söylüyor.

Polis hamlesini yapacakken bir Spider-Man daha olay yerine geliyor ve ikonik sahnemiz böylece ortaya çıkıyor.

Polisin “Hangisini yakalayacağız?” sorusuna Jameson; “Hangisi olduğu umrumda değil, ikisini de yakala!” şeklinde cevap veriyor. Bu sırada Spider-Man’ler de birbirlerini sahte olmakla suçluyor.

Ufak bir “kim daha çok Spider-Man?” müsabakasının ardından Peter Parker, Charles Cameo’yu yakalayıp ortağıyla birlikte polise teslim ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Bu bölümün ardından 2010’lu yılların başlarından bu yana, Spider-Man meme’i kar topu gibi büyüdükçe büyüyor ve asıl aktörlerin bile dahil olduğu bir şeye evriliyor.

Günümüzde bu meme, çoğunlukla aynı gruba dahil olsa da kendini farklı sananları iğnelemek için kullanılıyor. İşte birkaç örnek:

Kelime oyunları, kâfiyeli söylemler ve mantık hatalarıyla dolu bu bölümü izleyip de gülmemek imkânsız gibi bir şey. Siz bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz?

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