Nintendo'nun yeni el konsolu Nintendo Switch 2'nin ekranı, yeni sağlamlık testinde şaşırtıcı sonuçlara gebe oldu.

Nintendo Switch 2 piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyuncuların yeni göz bebeği hâle geldi. Her ne kadar ülkemizde ulaşılması güç fiyatlarda olsa da global çapta satış rakamları oldukça iyi seviyede. Peki ya konsolun dayanıklılığı ne durumda?

Aslında Nintendo Switch 2'ye dair daha çıkmadan birçok dayanıklılık videosu gördük. Bunlardan ilki konsolun iç parçalarını âdeta ameliyata alırken, bir diğeri ise konsolun ve joy-conların genel dayanıklılığını ölçüyordu. Bugün ise konsol yeni bir sağlamlık testine daha girdi.

Nintendo Switch 2 yeni sağlamlık testi

Sağlamlık testi videolarıyla ünlenen ve aklınıza gelebilecek her teknolojik cihazın sınırlarını zorlayan YouTuber JerryRigEverything, yayımladığı yeni Nintendo Switch 2 videosunda konsolu parçalarına ayırmanın yanı sıra ekranının da dayanıklılığını test ediyor.

Yaptığı testte ekranın dış plastik tabakasını da çıkararak daha korumasız hâle getiren JerryRigEverything, buna rağmen ekrana minimum 50 defa penseyle vurduktan sonra anca kırabildiğini söylüyor. Videoda da ekranı kırdığı anlar mevcut. Daha ilginç olan ise ekran kırılmasına rağmen konsol hâlâ sapasağlam bir şekilde kullanılabiliyor.

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