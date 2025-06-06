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Nintendo Switch 2, JerryRigEverything adlı kanalıyla bildiğimiz YouTuber’ı Zack Nelson tarafından zorlu bir çizik, alev ve bükülme testlerine sokuldu. İlk aşamada, metal ekipmanlarla yapılan çizik denemesinde ekranın üzerinde plastik bir koruyucu olduğu ortaya çıktı. Bu katman, belli bir seviyeye kadar çizilmeden korusa da elbette ki gerçek cam kadar dayanıklı değil.

Alev testinde çakmak alevi, 10 saniye süreyle doğrudan Switch 2'nin LCD ekranını hedef aldı. Kısa süreli alev temasıyla piksel kararması gözlendi, fakat alev kesildiğinde görüntü hızla normale döndü. Bu, yüksek ısıya kısa süre maruz kalması halinde geçici bir kararma yaşandığını ancak kalıcı hasar olmayacağını gösteriyor.

Nintendo Switch 2'nin dayanıklılık testini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Bükme testinde ise asıl sürpriz, Joy-Con’ların yerlerinden çıkması oldu. Nelson, ekranı bükmeye kalkıştığında Joy-Con’lar hasarı engellemek için kendiliğinden ayrıldı. Bu tasarım detayı, modüler parçaların ani stres altında ana gövdeyi koruduğunu ve bağlantı noktalarına zarar vermediğini ispatladı. Bu durum, rekabetçi oyunlarda oyun kollarını eğip bükerek kıran oyunseverlerin Switch 2'ye zarar veremeyeceğini gösteyiyor. Tabii siz yine de çok abartmayın...

Sonuç olarak, Switch 2 yapısal olarak oldukça dayanıklı görünüyor; çizik ve ısıya bağlı kozmetik izler yaşayabilir, ancak bükme sırasında Joy-Con’lar ana koruma kalkanı işlevi görüyor. Nelson, “Switch 2’nin bu testlerden hasarsız çıkması, günlük kullanımda ciddi dayanıklılık sunduğunu gösteriyor” diyerek cihazın uzun ömür vaat ettiğini belirtti.