Yeni oyun konsolu Switch 2, PS4 ve PS5’in satış hızlarını geride bırakarak ev tipi konsollar arasında rekor kıran bir çıkış performansı sergiledi ve yalnızca dört günde 3,5 milyon satışa ulaşarak tüm zamanların en hızlı satan oyun konsolu oldu.

Nintendo, kısa süre önce merakla beklenen yeni oyun konsolu Switch 2’yi piyasaya sürdü. Konsol, daha ilk dört gününde tam 3,5 milyon adet satarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu satış hızı, şimdiye kadar bir oyun konsolunda görülen en hızlı çıkış olarak kayıtlara geçti.

Switch 2’nin dört günde ulaştığı 3,5 milyonluk satış, Nintendo’nun donanım ürünleri arasında şimdiye kadar gördüğü en yüksek çıkış performansı oldu. Ancak dikkat çeken nokta yalnızca bu değil. Niko Partners araştırma direktörü Daniel Ahmad’ın paylaştığı verilere göre, Switch 2, ev tipi oyun konsolları arasında da tüm zamanların en hızlı satan modeli konumuna geldi. Karşılaştırma yapıldığında ise Sony’nin PS4 modeli 2,1 milyon adede 16 günde ulaşabilmişti. PS5 ise 4,4 milyon satışa yedi haftada çıkabilmişti.

Dört günde 3,5 milyon: Switch 2 güçlü bir başlangıç yaptı

Switch 2’nin bu kadar hızlı satmasında, konsolun daha çıkmadan büyük ilgi görmesi önemli bir rol oynadı. Nintendo da bu ilgiyi öngörüp özellikle ABD gibi büyük pazarlarda stokları önceden hazırlamıştı. ABD’de ön siparişler neredeyse anında tükenirken, lansman gününde şansını deneyen bazı kullanıcılar sınırlı sayıda da olsa cihaza ulaşabildi. İngiltere’de işler biraz daha sakin geçti ama buna rağmen Switch 2, ülke tarihinin en çok satan dördüncü oyun konsolu olmayı başardı.

Nintendo, Switch 2 için Mart 2026’ya kadar 15 milyon adetlik bir satış hedefi koymuş durumda. Dört günde gelen 3,5 milyonluk satış, bu hedefe ulaşma yolunda şimdiden güçlü bir adım oldu bile. 2017’de çıkan ilk Switch’in, ilk 13 ayda yaklaşık 17,8 milyon sattığını ve zamanla 150 milyonun üzerine çıkarak şirketin en çok satan konsollarından biri hâline geldiğini düşünürsek, Switch 2’nin de benzer bir başarıyı yakalaması şaşırtıcı olmaz.