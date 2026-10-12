Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

NVIDIA GeForce RTX 5090'ın Geleceği Netleşti: Artık Üretilmeyecek mi?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

NVIDIA'nın RTX 5090 üretimini sonlandırıp GB202 yongalarını yapay zekâ odaklı RTX PRO serisine aktaracağı ve yerini yeni RTX 5080'in alacağı iddia edildi.

NVIDIA GeForce RTX 5090'ın Geleceği Netleşti: Artık Üretilmeyecek mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sektörden gelen son sızıntılara göre NVIDIA, Blackwell mimarisinin tüketici tarafındaki tepe noktası olan GeForce RTX 5090 modelinin üretimini tamamen sonlandırmaya hazırlanıyor.

Ortaya atılan iddialar, şirketin en güçlü grafik işlemcilerini oyuncu pazarından çekerek doğrudan kârlılığı katbekat yüksek olan profesyonel iş istasyonu ve yapay zekâ segmentine kaydıracağını gösteriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

NVIDIA GeForce RTX 5090'ın Geleceği Netleşti: Artık Üretilmeyecek mi?
2
2

Öncelik RTX Pro serisine geçiyor

2

Donanım sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından MEGAsizeGPU tarafından paylaşılan bilgilere göre NVIDIA, Blackwell mimarisinin en büyük grafik işlemcisi olan GB202 yongalarını artık GeForce RTX 5090 üretiminde kullanmayacak. İddialara göre üretilen tüm GB202 işlemcileri, iş istasyonları ve kurumsal çözümler için geliştirilen RTX PRO ailesine tahsis edilecek.

Bu kararın arkasındaki temel itici gücün ise devasa kâr marjı farkı olduğu belirtiliyor. Ocak 2025’te 1.999 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatıyla pazara sunulan 32 GB GDDR7 bellekli RTX 5090'a kıyasla aynı yonganın daha yüksek konfigürasyonlarını kullanan 96 GB bellekli RTX PRO 6000 ve 84 GB bellekli RTX PRO 5500 gibi kurumsal kartlar 15.000 dolar bandına varan etiketlerle alıcı buluyor. NVIDIA cephesinden henüz teyit edilmiş resmî bir açıklama gelmemiş olsa da tedarik zincirinden gelen veriler profesyonel tarafa yönelik radikal bir strateji değişikliğini işaret ediyor.

Zirveye 24 GB RTX 5080 modeli yerleşebilir

2

Üretimin durdurulacağı yönündeki iddiaları fabrika kaynaklı başka sızıntılar da destekliyor. Hongxing2020 tarafından sızdırılan bir belgede, NVIDIA'nın global pazardaki RTX 5090'ın yanı sıra Çin'e özel RTX 5090 D ve RTX 5090 D V2 varyantlarının da satışını kademeli olarak durduracağı öne sürülüyor.

Meydana gelecek boşluğu doldurmak için ise GeForce ailesinin zirvesine 24 GB GDDR7 belleğe sahip yeni bir RTX 5080 modelinin yerleştirileceği konuşuluyor. Planlanan bu hamleyle birlikte mevcut 16 GB bellekli standart RTX 5080'in yerini alması muhtemel olan model, daha önce gündeme gelen fakat tedarik maliyetleri nedeniyle ertelendiği öne sürülen "RTX 5080 SUPER" iddialarını yeniden canlandırmış durumda.

Piyasada şimdiden 7.000 ila 9.600 dolar gibi fahiş satıcı fiyatlarıyla listelenmeye başlayan RTX 5090'ın, üretim durdurulsa bile bir anda raflardan çekilmesi beklenmiyor. Üretici ortakların ve dağıtıcıların elindeki mevcut stoklar bir süre daha satılmaya devam edecek ancak yeni yonga tahsis edilmemesi durumunda bu modelin bulunabilirliği hızla düşecek. Rubin mimarili RTX 60 serisinin ise en erken 2027 sonu veya 2028 yılında geleceği tahmin edilirken, oyuncu kanadındaki üst düzey donanım boşluğunun nasıl yönetileceği merak konusu.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinden Diğer İçerikler

Askeri Standartlara Uygun Yüksek Dayanıklılık Sunan Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi

Askeri Standartlara Uygun Yüksek Dayanıklılık Sunan Casper Nirvana AIO A870 İncelemesi

Bilgisayar Deneyimini Tablete Taşıyan Üretkenlik Merkezi: HUAWEI MatePad Air İncelemesi

Bilgisayar Deneyimini Tablete Taşıyan Üretkenlik Merkezi: HUAWEI MatePad Air İncelemesi

Google'dan Apple'a Katlanabilir iPhone Göndermesi: "Geleceği Genellikle İlk Olarak Android'de Görürsünüz"

Google'dan Apple'a Katlanabilir iPhone Göndermesi: "Geleceği Genellikle İlk Olarak Android'de Görürsünüz"

Casper Nirvana AIO A970 İncelemesi: En iyi All In One PC Alternatifilerinden Biri Olabilir mi?

Casper Nirvana AIO A970 İncelemesi: En iyi All In One PC Alternatifilerinden Biri Olabilir mi?

Ekran kartı Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com