NVIDIA GeForce RTX 5090'ın Geleceği Netleşti: Artık Üretilmeyecek mi?

NVIDIA'nın RTX 5090 üretimini sonlandırıp GB202 yongalarını yapay zekâ odaklı RTX PRO serisine aktaracağı ve yerini yeni RTX 5080'in alacağı iddia edildi.

Sektörden gelen son sızıntılara göre NVIDIA, Blackwell mimarisinin tüketici tarafındaki tepe noktası olan GeForce RTX 5090 modelinin üretimini tamamen sonlandırmaya hazırlanıyor.

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Ortaya atılan iddialar, şirketin en güçlü grafik işlemcilerini oyuncu pazarından çekerek doğrudan kârlılığı katbekat yüksek olan profesyonel iş istasyonu ve yapay zekâ segmentine kaydıracağını gösteriyor.

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Öncelik RTX Pro serisine geçiyor

Donanım sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından MEGAsizeGPU tarafından paylaşılan bilgilere göre NVIDIA, Blackwell mimarisinin en büyük grafik işlemcisi olan GB202 yongalarını artık GeForce RTX 5090 üretiminde kullanmayacak. İddialara göre üretilen tüm GB202 işlemcileri, iş istasyonları ve kurumsal çözümler için geliştirilen RTX PRO ailesine tahsis edilecek.

Bu kararın arkasındaki temel itici gücün ise devasa kâr marjı farkı olduğu belirtiliyor. Ocak 2025’te 1.999 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatıyla pazara sunulan 32 GB GDDR7 bellekli RTX 5090'a kıyasla aynı yonganın daha yüksek konfigürasyonlarını kullanan 96 GB bellekli RTX PRO 6000 ve 84 GB bellekli RTX PRO 5500 gibi kurumsal kartlar 15.000 dolar bandına varan etiketlerle alıcı buluyor. NVIDIA cephesinden henüz teyit edilmiş resmî bir açıklama gelmemiş olsa da tedarik zincirinden gelen veriler profesyonel tarafa yönelik radikal bir strateji değişikliğini işaret ediyor.

Zirveye 24 GB RTX 5080 modeli yerleşebilir

Üretimin durdurulacağı yönündeki iddiaları fabrika kaynaklı başka sızıntılar da destekliyor. Hongxing2020 tarafından sızdırılan bir belgede, NVIDIA'nın global pazardaki RTX 5090'ın yanı sıra Çin'e özel RTX 5090 D ve RTX 5090 D V2 varyantlarının da satışını kademeli olarak durduracağı öne sürülüyor.

Meydana gelecek boşluğu doldurmak için ise GeForce ailesinin zirvesine 24 GB GDDR7 belleğe sahip yeni bir RTX 5080 modelinin yerleştirileceği konuşuluyor. Planlanan bu hamleyle birlikte mevcut 16 GB bellekli standart RTX 5080'in yerini alması muhtemel olan model, daha önce gündeme gelen fakat tedarik maliyetleri nedeniyle ertelendiği öne sürülen "RTX 5080 SUPER" iddialarını yeniden canlandırmış durumda.

Piyasada şimdiden 7.000 ila 9.600 dolar gibi fahiş satıcı fiyatlarıyla listelenmeye başlayan RTX 5090'ın, üretim durdurulsa bile bir anda raflardan çekilmesi beklenmiyor. Üretici ortakların ve dağıtıcıların elindeki mevcut stoklar bir süre daha satılmaya devam edecek ancak yeni yonga tahsis edilmemesi durumunda bu modelin bulunabilirliği hızla düşecek. Rubin mimarili RTX 60 serisinin ise en erken 2027 sonu veya 2028 yılında geleceği tahmin edilirken, oyuncu kanadındaki üst düzey donanım boşluğunun nasıl yönetileceği merak konusu.