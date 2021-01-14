Ruh Haline Göre Kişiselleştirilebilen Akıllı Parfüm

Ninu adlı bir şirket, CES 2021 fuarında kendi adını verdikleri akıllı parfümünü tanıttı. Yapay zeka teknolojisi ile çalışan bu parfüm, ruh haline göre kişiselleştirebiliyor.

Bildiğiniz üzere CES 2021 fuarında televizyon, telefon ve saat gibi birçok yeni akıllı cihaz tanıtıldı. Ninu adlı bir teknoloji şirketi, akıllı ürün gamına bambaşka bir ürün daha ekledi.

Şirket, farklı ruh hallerine göre kişiselleştirilebilen yeni akıllı parfümünün tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulama sayesinde telefonlara bağlanabilen bu akıllı parfüm, yapay zeka sayesinde istenilen tarzda parfümü kullanıcıya sunuyor.

Akıllı parfüm, Pierre adlı bir yapay zekaya sahip

Yeni tanıtılan bu akıllı cihaz, hem kozmetik hem de teknoloji dünyasına büyük bir ses getirecekmiş gibi duruyor. Şirket, aynı zamanda kozmetik sektörünün her yıl ortaya çıkardığı ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik geri dönüştürülmüş camlardan yapılan şişeleri kullanarak, çevre dostu olduklarını da vurgulamış oldu.

Akıllı parfümün içerisinde 3 temel koku bulunuyor ancak bir milyon koku seçeneğinin arasından seçebileceğiniz çeşitli parfümler de bulunuyor. Her bir kokuyu bu üç temel koku ile birlikte harmanlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden cihaza bağlanarak istediğiniz kombinasyonları yapabiliyor ve Pierre adlı yapay zekanın son dokunuşuyla birlikte ortaya hem cildinize hem de modunuza uygun bir parfüm çıkarabiliyorsunuz.

Şirket, Ninu akıllı parfümün ne zaman piyasaya çıkacağını ve satış fiyatının ne olacağını henüz açıklamadı. Ancak yakın zamanda patent alması beklenen bu ürünün önümüzdeki dönemde müşterileriyle buluşacağı söyleniyor.