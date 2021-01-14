Huawei CFO'su İçi Mermi Dolu Tehdit Mektupları Alıyormuş

Çarşamba günü mahkemede konuşan Huawei CFO’su Meng Wanzhou'nun güvenliğinden sorumlu şirketin baş işletme sorumlusu Doug Maynard, Wanzhou'nun tehdit mektupları aldığını ve bazı zarfların içinde mermiler olduğunu açıkladı.

2018 yılında son derece kaotik bir süreç yaşayan Huawei CFO’su Meng Wanzhou, HSBC’yi Huawei’nin İran ile ilişkileri konusunda yanılttığı ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamaları ile ABD’nin talebi üzere Kanada’nın Vancouver şehrinde tutuklanmıştı.

Yüklü bir kefaletle şartlı olarak serbest bırakılan Wanzhou, birkaç gün sonra ise ev hapsine alınmıştı. Meng Wanzhou’nun güvenliğinden sorumlu olan Lions Gate Risk Management güvenlik şirketinin baş işletme sorumlusu Doug Maynard, British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde yaptığı açıklamalar ile Wanzhou’nun başının hala belada olduğunu bildirdi.

Huawei CFO'sunun ailesinin Kanada'ya girişine izin verildi

Maynard’ın açıklamalarına göre Wanzhou, geçtiğimiz yıl pek çok tehdit mektubu aldı ve bazı zarfların içinde mermi bulunuyordu. Wanzhou, söz konusu ölüm tehdidi açıklamalarının ardından mahkemeden kendisini takip eden güvenlik unsurları da dahil olmak üzere kefalet koşullarının hafifletilmesini talep etti.

Yeni kefalet koşulları kapsamında Wanzhou, 06:00 ile 23:00 saatleri arasında evden çıkabilecek ve kendisini 24 saat izleyen güvenlik unsurları için ödeme yapacak. Bununla birlikte Wanzhou, kefalet koşulları gereği bir GPS bilekliği takacak. Ayrıca Kanada göçmenlik ofisi, Wanzhou’nun ailesinin ülkeye giriş yapmasına da izin vermiş durumda.