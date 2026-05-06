BYD’nin Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın Türkiye’de satışta bulunan elektrikli modellerinden SEAL ve HAN modellerinde sunulan kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. TANG ise 5,4 milyon TL seviyesindeki fiyatıyla listenin en üstünde yer alıyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Mayıs 2026 için geçerli olacak güncel fiyat listesini duyurdu. Açıklanan listeye göre marka, Türkiye’de SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleriyle satışlarını sürdürüyor.

Bu içerikte BYD’nin Mayıs 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarını model bazlı detaylarla birlikte inceliyoruz. Ayrıca tavsiye edilen liste fiyatları ve paylaşılan kampanyalı fiyatları da aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.

BYD fiyat listesi - Mayıs 2026

Model Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı BYD SEAL 2.489.000 TL 2.429.000 TL BYD SEALION 7 4.190.000 TL - BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW Elektrik Design 2.489.000 TL 2.429.000 TL 390 kW AWD Elektrik Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın sportif sedan karakterine sahip elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Akıcı tasarım çizgileri ve tamamen elektrikli altyapısıyla dikkat çeken model, hem günlük kullanım hem de performans odaklı sürüş beklentilerine hitap eden bir yapı sunuyor.

BYD SEAL opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD SEALION 7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 390 kW AWD Elektrik Excellence 4.190.000 TL -

BYD SEALION 7, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modellerinden biri olarak geniş iç hacim ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkıyor. Modern tasarımı ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına yönelik bir karakter sunuyor.

BYD SEALION 7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD HAN fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 380 kW AWD Elektrik Executive 4.873.000 TL 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın üst segment elektrikli sedan modeli olarak premium tasarım anlayışı ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi ve güçlü elektrikli motor yapısıyla konfor odaklı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

BYD HAN opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD TANG fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 380 kW AWD Elektrik Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın büyük SUV segmentindeki temsilcisi olarak geniş yaşam alanı ve yüksek performanslı elektrikli altyapısıyla öne çıkıyor. Büyük gövde yapısı ve güçlü motor kombinasyonuyla aile kullanımına yönelik konforlu bir sürüş karakteri sunuyor.

BYD TANG opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.