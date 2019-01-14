Orta sınıf elektrikli araç satışları bazında liderliği elinde bulunduran Nissan, gözünü lüks segmente dikti. Detroit Oto Show'da tanıttığı yeni aracı ile Nissan, Tesla'ya "bu yarışta ben de varım" dedi.

Detroit Otomobil Fuarı, her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi ile karşılıyor. Dev otomobil markaları, yeni teknolojilerini ardı ardına sergilerken bir yandan da birbirlerine göz dağı vermeyi ihmal etmiyorlar. Fuar, adeta gelecekten gelmiş araçlarla dolmuş gibi bir izlenim veriyor. Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen, elektrikli ve sürücüsüz araçlar da doğal olarak fuarın en gözde misafirleri oluyor.

Nissan, ülkemizde satışı olmayan elektrikli aracı Leaf ile bu sektörde lider pozisyonda bulunuyor. Orta segment için oldukça başarılı bir grafik çizen Japon otomobil üreticisi, Detroit'te gözünü lüks segmente diktiğini açıkladı. Yeni elektrikli aracını tanıtan marka, hem lüks elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen marka olan Tesla'ya rakip olacağını gösteriyor, hem de yeni aracının ilginç özellikleri ile dikkatleri üzerine topluyor.

Araç, önde ve arkada bulunan ve 483 beygir güç üreten iki adet elektrik motoru ile donatılmış. Sürücüsüz gidebilme özelliğine de sahip olan yeni elektrikli otomobil, tek şarj ile yaklaşık 600 kilometrelik bir menzile sahip. Nissan'ın spor sedan olarak tarif ettiği araç, aynı zamanda dört çeker.

Otomobil, tasarım ve teknik anlamında oldukça iddialı fakat Nissan’ın gerçekleştirmeyi planladığı öyle bir teknolojik özellik mevcut ki, sektörde bu anlamda bir ilk olacak. Nissan, araçta sanal gerçeklik sayesinde 3 boyutlu, hologram yolcu yaratan bir teknoloji kullanacak. Sürücülere eşlik etmesi için bir avatar yaratabilen bu teknolojinin, çok yakın zamanda kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Konsept bir otomobil olarak tanıtımı yapılmış olsa da, yakında gerçeğe dönüşecek bir tasarım olarak adlandırılan bu araç, Tesla'ya iddialı bir rakip olacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz, sizler de uzun yolculuklarınızda yanınızda size eşlik edecek bir sanal arkadaş olsun ister miydiniz?