NOAA, 12 Petaflop'luk Yeni Süper Bilgisayarlarını Tanıttı

ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) kurumu, her biri 12 petaflop kapasiteye sahip yeni süper bilgisayarlarını tanıttı. Kurum, bilgisayarların kapasiteleri dışında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin hava ve deniz olaylarını araştırmasıyla görevlendirilen The National Oceanic and Atmospheric Administration (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi / NOAA), bugün önemli bir açıklamada bulundu. Kurum, ABD’nin operasyonel hava ve iklim süper bilgisayarlarının kapasitelerini üç katına çıkaracaklarını duyurdu.

NOAA, bununla birlikte bilgisayarların depolama alanlarının ve bağlantı hızlarının da iki katına çıkacağını açıkladı. Elbette bu geliştirmeler durduk yere olmayacak. Kurum, bu geliştirmelerin Manassas, Virginia ve Phoenix, Arizona’da önümüzdeki iki yıl içinde kurulacak yeni Cray sistemleri sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Her bir makinede 12 petaflop kapasite olacak:

NOAA’nın buradaki ana amacı, iklim ve hava tahminlerini çok daha detaylı yapmak ve çok daha yüksek çözünürlüklü tahmin modelleri çıkarmak. Sistemde bulunacak her bir Cray makinesi, 12 petaflop kapasiteye sahip olacak. Yani sistem, 12 katrilyon flop’u içinde bulunduracak.

Bu bilginin dışındaysa ne Cray ne de NOAA tarafından farklı bir bilgi paylaşımı olmadı. NOAA, kurumun yeni sistemlere kavuşmasıyla ve eski sistemlerle birleşmesiyle 40 petaflop kapasiteye sahip olacağını ifade etti fakat sistemlerin işlemcileri konusunda bir paylaşım yapılmadı.

NOAA’ya eklenecek iki yeni sistem, diğer dört sistemin yerine geçecek. Yeni sistemlerin yerini alacağı eski sistemler; Luna ve Surge adıyla anılan iki Cray XC40 süper bilgisayara ek olarak Mars ve Venus adıyla anılan iki Dell bilgisayarından oluşuyor. 2015 yılında kurulan Cray XC40 süper bilgisayarlarında bir çift Haswell Xeon E5-2690v3 işlemci bulunuyor.

Aynı iki işlemci bir araya gelince toplam çekirdek sayısı 48.960’a ulaşıyor. Öte yandan Dell bilgisayarlarında bir çift Broadwell Xeon E5 v4 işlemci bulunuyor ve bu işlemciler toplamda 33.936 çekirdeği meydana getiriyor. Dell süper bilgisayarları ise 2018 yılında NOAA’ya kurulmuştu.