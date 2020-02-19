USB Type-C Şarj Cihazları, Apollo 11 Bilgisayarından Güçlü

Artık dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları enerji ve veri bağlantısı için USB-C bağlantısını kullanıyorlar. Yapılan yeni bir çalışma, kullanılan USB-C şarj cihazlarının, Ay’a ilk insanı götüren uzay aracı olan Apollo 11’in bilgisayarından daha güçlü bir RAM ve işlemciye sahip olduğunu gösterdi.

Apple’ın yazılım mühendisi Forrest Heller, üç USB-C şarj cihazını özellikleri bakımından Apollo 11'in bilgisayarı ile karşılaştırdı. Heller, Google Pixel 18W şarj cihazı, Huawei 40W SuperCharge ve Anker PowerPort Atom PD 2’yi teknik özellikleri yönünden Apollo 11'in bilgisayarı ile karşılaştırdı.

Forrest Heller’in karşılaştırması, ilginç bir sonucu ortaya çıkardı. Anker PowerPort Atom PD 2, insanlığı Ay'a taşıyan Apollo 11 görevinde kullanılan bilgisayardan daha güçlü birRAM’e sahipti. Apollo 11 bilgisayarının 4 kilobayt RAM’ine karşılık, Anker şarj cihazının 8 kilobayt RAM’i bulunuyor.

Forres Heller, üç şarj cihazının RAM, işlemci, çalışma hızı ve program depolama alanı gibi özelliklerini de Apollo 11’in bilgisayarları ile karşılaştırdı. Karşılaştırma, bugünkü şarj cihazlarının Apollo 11’in bilgisayarlarından 563 kat daha hızlı olduğunu gösterdi.

Heller, Apollo 11’de bulunan 4 bilgisayarın yerine 4 adet Anker PowerPort Atom PD 2 USB-C cihazı kullanılabileceğini söyledi. 4 adet Anker USB-C şarj cihazı, Apollo 11’in 4 bilgisayarından daha fazla hesaplama yapabiliyor.

USB-C şarj cihazlarının, Apollo 11’in bilgisayarı ile karşılaştırılması hepimizin yüzünde bir tebessüm yaratıyor. Dğer yandan bu karşılaştırma, Apollo 11’in gerçekleştirildiği günden bugüne kadar yaşadığımız teknolojik gelişmenin göz kamaştırıcılığını da gözler önüne seriyor.