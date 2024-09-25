Bu içeriğimizde Nokia’nın efsane telefonlarından E7’yi yeniden hatırlıyoruz. Bakalım E7, hangi özellikleriyle aklımıza kazınmış?

Nokia'nın 2010'da piyasaya sürdüğü E7, özellikle fiziksel QWERTY klavyesi ile dikkat çekmişti.

E7, 14 yıl önce dönemine göre ilginç özelliklerle donatılmıştı.

Tasarım

O dönem için çok şık bir tasarıma sahip diyebileceğimiz Nokia E7, köşeli hatlara sahipti. 176 gram ağırlığındaki telefon, Corning Gorilla Glass ile ekran koruması sağlıyordu.

Kaydırılabilir QWERTY klavye

Tasarıma değinmişken E7’nin kaydırılabilir QWERTY klavyesinden bahsedelim. Telefonun en önemli özelliklerinden biri olan bu klavye, yatay kullanımda cihazın altında kaydırılarak ortaya çıkıyordu. Aynı zamanda bu mekanizma, ekranı da yukarı kaldırarak yazı yazmayı daha ergonomik hâle getiriyordu. Klavye üzerinde mesaj yazma, e-posta kontrol etme gibi kısayol tuşları da bulunuyordu.

4 inç ekran

Nokia E7’nin 4 inçlik ekranı, AMOLED teknolojisiyle geliyordu. 16 milyon renk sunan bu ekran, 360x640 piksellik bir çözünürlüğe sahipti. Ayrıca çizilmelere karşı dayanıklı olacak şekilde ‘Gorilla Glass’ ile korunuyordu.

8 megapiksel kamera

Telefonun arka tarafında üst kısma konumlandırılan kamera, 8 megapiksellik bir değer sunuyordu. Çift LED flaşa sahip E7, 720p HD video kaydı da yapabiliyordu.

Batarya

1200 mAh kapasiteli bir Li-Ion bataryaya sahip Nokia E7, yaklaşık 9 saatlik bir konuşma süresi, 430 saat de bekleme süresi sunuyordu.

Peki siz bu telefonu hiç kullandınız mı?

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: