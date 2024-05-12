Bu içerikte birlikte tam 21 yıl öncesine dönüyoruz. Bir dönem herkesin almayı hayal ettiği, o yılların popüler telefonu Nokia 6600’ı hatırladınız mı? İşte bu yaşlı kurtun özelliklerine 2024 yılından bir bakış atacağız.

2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6600, o yılların tam anlamıyla statü göstergelerinden biriydi. Teknoloji meraklısı herkesin sahip olmak istediği bu cihaz, 150 milyon adetten fazla satarak tarihin en çok satan cep telefonlarından biri olmayı da başarmıştı.

Symbian işletim sistemini kullanan ve dönemine göre oldukça yenilikçi bir cihaz olan Nokia 6600, tasarımıyla da ön plana çıkıyordu.

Nokia 6600 özellikleri:

2.1 inç TFT ekran

0.3 megapiksel kamera

Symbian OS v7.0s işletim sistemi

6 MB dahili bellek

850 mAh batarya

2.1 inç TFT ekran

2.1 inç boyutundaki telefon, 176x208 piksellik çözünürlüğe sahipti. Yuvarlak hatları ve dönemine göre büyük ekranıyla dikkat çeken Nokia 6600, TFT ekran deneyimi de sunuyordu. Telefonun ağırlığı ise yaklaşık 122 gramdı.

0.3 megapiksel kamera

Nokia 660’ın arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde VGA bir kamera bulunuyordu. Aynı zamanda bu kamera, video kaydedebilme özelliğine de sahipti.

Symbian OS v7.0s işletim sistemi

Symbian OS v7.0s, o dönem Nokia’nın neredeyse tüm modellerine kullandığı bir işletim sistemiydi. Birden fazla uygulamanın aynı anda çalıştırılabilmesiyle kullanıcı dostu bu işletim sistemi için uygulama da geliştiriliyordu.

6 MB dahili bellek

Nokia 6600, 6 MB dahili belleğe sahipti ve bu bellek, hafıza kartı kullanarak artırılabiliyordu. Evet, günümüzde telefonlar minimum 64 GB depolama alanıyla sunuluyor ancak Nokia 6600'ün bellek kapasitesi basit görevler ve standart uygulamalar için o döneme göre gayet yeterliydi.

850 mAh batarya

Nokia 6600'da çıkarılabilir bir Li-Ion (Lityum İyon) batarya kullanılıyordu ve bu batarya 850 mAh kapasiteye sahipti. Standart kullanımda telefon birkaç gün boyunca şarj gerektirmeden kullanılabiliyordu ve bu o dönem için gayet iyi bir süreydi.

Nokia 6600’ı piyasaya sürülmesinden tam 21 yıl sonra yeniden hatırladık.

Peki sizin aranızda bu telefonu kullanan var mıydı? Varsa en çok hangi özelliğini kullanıyordu?

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