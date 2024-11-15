Bu içeriğimizde bir dönemin efsane cep telefonlarından Motorola RAZR V3’ün özelliklerini inceliyoruz. Bakalım tam 20 yıl önce Motorola RAZR V3 bize neler sunuyordu?

2004 yılında piyasaya sürülen Motorola RAZR V3, özellikle tasarımıyla herkesin dikkatini çekmişti.

RAZR V3, 130 milyon adetle döneminin en çok satan telefonlarından biri de oldu. Peki bunu hangi özellikleriyle başarmıştı?

2.2 inç, TFT ekran

Motorola RAZR V3, 2.2 inçlik TFT bir ekranla geliyordu. Bu ekran, 176x220 piksellik çözünürlüğe sahipti. Kapağın üzerindeki dış ekranı da 96x80 piksellik bir görüntü kalitesi sunuyordu.

0.3 MP kamera

0.3 megapiksellik VGA kamerayla gelen V3, 640x480 piksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyordu. Aynı zamanda bu kameranın video kayıt ve zoom özelliği de vardı.

Tasarım

Motorola RAZR V3’ün en iddialı olduğu noktaya geldik. İnce ve hafif metal gövdeye sahip RAZR V3, kapaklı bir tasarım sunuyordu. 95 gram ağırlığındaki telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri dış kapağın üzerinde bulunan mini ekrandı. Bu ekran, kapak kapalıyken saat, pil seviyesi, sinyal gücü ve gelen aramalar gibi bilgileri gösteriyordu.

5.5 MB dahili hafıza

Yalnızca 5.5 MB dahili hafızaya sahip RAZR V3, harici hafıza kartı desteği de sunmuyordu.

Batarya

Aslında o dönemin cep telefonlarında şimdiki gibi batarya sorunu pek yoktu. RAZR V3’ün 680 mAh Li-Ion bataryası, 280 saat bekleme süresi ve 6.5 saat konuşma süresi sağlayabiliyordu.

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