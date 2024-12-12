Bu içeriğimizde tam 10 yıl öncesine dönüyoruz ve o dönemin hafızalara kazanın telefonlarından LG G4’ü yeniden hatırlıyoruz.

LG’nin selefi G3’ün üzerine 29 Nisan 2015’te piyasaya sürdüğü LG G4, o dönem markanın amiral gemisi konumdaydı.

Özellikle deri arka kapağı, renk seçenekleri ve kavisli kasa tasarımıyla oldukça dikkat çekiciydi. Peki G4 10 yıl önce bize hangi özellikleri sunuyordu?

5.5 inç ekran

5.5 inçlik boyutla piyasaya sürülen LG G4’ün ekranı, 1440 x 2560 piksellik çözünürlük sunuyordu. İnce çerçevesi sayesinde epey geniş görünen ekran, kavisli bir yapıya sahipti ve bu telefonun tutuşunu da kolaylaştırıyordu.

16 megapiksel kamera

LG G4, 16 megapiksellik bir kamera ile geliyordu. Önceki modellerinde olduğu gibi telefonun arka kısmında orta üst bölüme yerleştirilen bu kamera, lazer otofokus, optik görüntü sabitleme (OIS) gibi özelliklere sahipti. Telefonun ön kamerası ise 8 megapikseldi.

3000 mAh batarya

LG, G4’te tıpkı selefi G3 gibi 3000 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı tercih etmişti. Quick Charge 2.0 desteği sayesinde hızlı şarj desteği de sunan bu batarya çıkarılabilir yapıdaydı.

Performans ve ram seçenekleri

G4, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 işlemci ile geliyordu. Snapdragon 801, o dönemin üst düzey işlemcilerinden biriydi. 2 GB ve 3 GB ram versiyonlarıyla alınabilen telefon, depolama tarafında da 16 ve 32 GB’lık seçeneklere sahipti.

Renk seçenekleri

Metalik gri, seramik beyaz ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçenğiyle gelen LG G4’ün en dikkat çeken tarafı ise gerçek deri arka kapaklarıydı. Siyah, kahverengi ve kırmızı gibi pek çok deri kapakla telefonu kullanabiliyordunuz.

O dönem bu deri kapakların çabuk aşındığına dair şikâyetlerin olduğunu hatırlatmak gerek.

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