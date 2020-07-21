Nokia markası altında 3 yeni kablosuz kulaklık duyuruldu. E1200 Essential, E3500 Essential TWS ve E3200 Essential TWS olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, şık tasarımları ve teknik özellikleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bir dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Nokia, şu sıralar eski günlerini mumla arıyor. Varlığını çoktan yitirmiş olsa da HMD Global tarafından satışa sunulan Nokia markalı ürünler, şirketin unutulmasının önüne geçiyor. Şimdiyse Nokia markalı yeni kablosuz kulaklık modelleri duyuruldu ve bu ürünler, tüketicilerin ilgisini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor.

Nokia markalı kablosuz kulaklık modelleri; E1200 Essential, E3500 Essential TWS ve E3200 Essential TWS olarak isimlendiriliyor ve kendine has özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Kablosuz kulaklıklar, şık tasarımlarının yanı sıra teknik özellikleriyle de ön plana çıkıyorlar ve tüketicilere, etkileyici bir deneyim sunacaklar gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, bu kablosuz kulaklıklara yakından bakalım.

Nokia E1200 Essential

E1200 Essential, sahip olduğu alüminyum kaplama ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların konforunu önemseyen şirket, kulak bölümünde deri kaplama tercih etmiş. Ayrıca bu kablosuz kulaklık katlanabilen yapısıyla da daha az yer kaplıyor ve çanta ya da paket içerisinde kolaylıkla taşınabiliyor.

Nokia E1200 Essential'ın teknik özelliklerine bakacak olursak, bu kablosuz kulaklıkta Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Google Asistan ve Siri ile tam uyumlu çalışan kablosuz kulaklık, iOS ve Android kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor. 500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Nokia E1200 Essential, kullanıcılara 40 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Nokia E3500 Essential TWS

3 farklı renk seçeneğine sahip olan E3500 Essential TWS, ne uzun ne kısa yapısıyla tam ortayı bulmuş gibi görünüyor. Sadece 5 gram ağırlığındaki kulaklıklar, kulakta bir A4 kağıt ağırlığında duruyor ve ter ve yağmura karşı beşinci seviye dayanıklılık sunuyor. Qualcomm'un CVC teknolojisine sahip olan kablosuz kulaklık, arka plan gürültüsünü azaltıyor.

Nokia E3500 Essential TWS, bir çift mikrofona sahip ve bu sayede kullanıcılara daha kaliteli bir görüşme imkanı sunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, kesintisiz olarak 7 saate kadar çalma süresi vadediyor. Kablosuz kulaklıkları şarj kutusu ile birlikte kullandığınız zaman ise 25 saatten daha fazla müzik dinleyebiliyorsunuz.

Nokia E3200 Essential TWS

Nokia E3200 Essential TWS, kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Minimal yapıdaki kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğiyle dikkat çekerken IPX 5 sertifikasına sahip. Bu sertifika, Nokia E3200 Essential TWS'nin ter ve yağmura karşı tam dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, 17 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Yetkililer, yeni kablosuz kulaklıklarıyla ilgili fiyat açıklamasında bulunmadılar. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkların ne zaman satışa çıkacağı ve hangi ülkelerde satın alınabileceği de bilinmiyor. Ürünler şu an için sadece Hindistan Flipkart'ta fiyat ve çıkış tarihi belirtilmeden listeleniyor. Görünüşe göre bu kablosuz kulaklıklar, Asya kıtasındaki ülkelerdeki tüketicilere kendini beğendirmeye çalışacak.