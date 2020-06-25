LG, düzenlediği bir etkinlikle iki yeni kablosuz kulaklık duyurdu. HBS-FN4 ve HBS-FN6 olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklıklar, kullanım sürelerinin yanı sıra ses kaliteleriyle de ön dikkat çekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, tüketici elektroniği ürün gamına iki yeni ürün daha ekledi. Kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkan bu ürünler, HBS-FN4 ve HBS-FN6 olarak isimlendiriliyorlar. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar, Meridian Audio iş birliğinde geliştirildi ve tüketicilere bazı benzersiz özellikler sunuyor. Dilerseniz hemen, LG'nin yeni kablosuz kulaklıklarına yakından bakalım.

LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları aslında fazlasıyla benzer özelliklere sahip. Örneğin her iki kulaklık modelinde de dokunmatik kontrol, sesli asistan desteği, hızlı şarj ve IPX4 sertifikası bulunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar, Meridian Audio tarafından hazırlanmış olan 4 ekolayzer ayarına sahip. Bunlar; doğal, sürükleyici, bass güçlendirme ve tiz güçlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak ses yalıtımlı bu kulaklıklar, istenildiğinde dış ortamdaki sesin dinlenebilmesini de sağlıyor.

LG HBS-FN4 tasarımı

LG tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları, tek şarjda 6 saate kadar kullanılabilecek. Kulaklıkların şarj kutusunu da devreye soktuğumuzda bu kullanım süresi 18 saate kadar çıkıyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkların sahip olduğu hızlı şarj yeteneği, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kadar kullanım imkanı sunuyor. Peki her iki kulaklık modelinin arasındaki esas fark neyden kaynaklanıyor?

LG HBS-FN6 tasarımı

İki kulaklığı birbirinden ayıran en temel özellik HBS-FN6'nın sahip olduğu şarj kutusu. LG, bu kablosuz kulaklık için özel bir şarj kutusu geliştirdi.Ultraviyole ışık desteğine sahip olan bu şarj kutusu, kablosuz kulaklıklar içine yerleştirildiğinde antibakteriyel temizlik yapıyor. Bu temizlik, E. coli ve S. aureus bakterilerini yüzde 99.9 oranında öldürüyor ve bu sayede kulaklıklar daha hijyenik bir kullanım sunuyor.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları, önümüzdeki ay itibarıyla ABD ve Avrupa ülkelerinde satışta olacak. Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarının fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken bu ürünlerin siyah ya da beyaz renklerde satın alınabileceğini açıkladı.