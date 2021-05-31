Normalleşme Süreci Başladı: Hayatımızda Neler Değişecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok yasakla ve sosyallikten uzaklaşarak geçirdiğimiz 1,5 yılın ardından hayatımızda nelerin değişeceğini açıklıyoruz.

1 Haziran'dan itibaren atılacak kademeli normalleşme adımları uzun süredir herkesin merak ettiği bir konu. Koronavirüs pandemisi ile geçen 1,5 yıllık sürenin ardından atılacak normalleşme adımları, bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Peki yeni dönemde hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? Normalleşme adımları ile birlikte pandemi öncesindeki hayatımızda kalan bazı aktiviteleri yeniden gerçekleştirebileceğiz. Gelin bu aktivitelere beraber bakalım.

Cumartesileri sokağa çıkılabilecek

Cuma günü saat 22.00'den Cumartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi günü ise saat 05.00 ile 22.00 saatleri arasında ise dışarı çıkma kısıtlaması bulunmayacak. Yani hafta sonları bir gün de olsa dışarı çıkabilmek, aktivite yapabilmek mümkün olacak.

Dışarıda bir şey yiyip içmek yeniden hayatımızda

Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde restoranlar, kafeler ve yeme içme yerleri de saat 07.00-21.00 arasında hizmet verecek. Yani artık dışarıda bir şeyler yiyip içebileceğiz. Sosyal aktivitelerimiz de kısmen de olsa geri dönecek.

Spor salonları, halı sahalar ve lunaparklar açılıyor

Son dönemde hasret kaldığımız sportif faaliyetlere de geri dönebileceğiz. Spor salonları ve halı sahalar açılacak. Lunaparklar da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Tabii bu mekanlar için bazı düzenlemeler de olacak.

Düğünler yeniden başlıyor

Nikahlar ve nikahlı düğünler, belirlenen şartlara uygun olacak şekilde yeniden başlayacak. Evlilik törenleri yapılabilecek. Muhtemelen dev halaylar olmayacak, daha resepsiyon tarzı etkinlikler göreceğiz.

Üniversitemi özledim, o ne zaman?

Üniversiteler için yeni dönemin akademik takvimi 13 Eylül'den sonra başlayacak şekilde bir düzenleme olacak. Yaz okulunda sistemin nasıl işleyeceği şimdilik belli değil ancak Eylül'de üniversitelere fiziken dönebiliriz.

Ayrıca futbol kulüpleri Haziran ayında, diğer kuruluşlar ise daha ileri dönemlerde kongrelerini yapabilecek. Kahvehaneler, kafeler, çay bahçeleri gibi mekanlar da açılacak. Haziran ayında burnumuzda tüten etkinliklere yeniden kavuşacağız. Umuyoruz ki aşılama sürecinin de ilerlemesi ile birlikte pandemiyi tamamen arkamızda bıraktığımız bir yaz olacak.