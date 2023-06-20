Norveç, yürürlüğe girmesi halinde dünyada ilk olacak bir yasa tasarısını parlamentoya taşıdı. Düzenlemeye göre ülkedeki orta ve büyük şirketlerin yönetim kurullarının en az yüzde 40'ının kadın olması zorunlu olacak.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Norveç, tüm dünyaya yayılması muhtemel olan yeni bir yasa tasarısını parlamentoya getirdi. Eğer teklif yasalaşırsa, ülkede hizmet veren şirketlerin yönetim kurullarının en az yüzde 40'ı kadınlardan oluşacak. Bu yasa tasarısı yürürlüğe girerse, dünyada ilk olmasının yanı sıra kadınların iş hayatındaki yerlerini de doğrudan etkileyecek.

Norveç'in üzerinde çalıştığı yasa tasarısına göre önümüzdeki yıl 8 bin, 2028 yılına kadar ise 30'dan fazla çalışanı olan 20 bin şirket, yönetim kurulunun en az yüzde 40'ını kadınlardan oluşturmak zorunda kalacak. Bu arada; tasarıyı gündeme getiren yöneticilere göre kadınların üst düzey kadrolarda bulunma oranı, son 20 yılda yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkabildi. Kanun ile bu alanda çok ciddi bir ivmelenme yaşanmış olacak.

Avrupa Birliği, buna benzer bir kararı halihazırda uyguluyor

Norveç'in tartıştığı yasa tasarısı dünyada ilk niteliğine sahip olsa da aslında buna benzer düzenlemeler mevcut. Örneğin Avrupa Birliği'ndeki bir yasaya göre şirketlerdeki tüm yöneticilerin yüzde 33 kadarının kadın olması gerekiyor. Bununla birlikte, aynı kanuna göre yönetim kurulunda bulunmayan yöneticilerin yüzde 40'ının kadın olması gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, söz konusu tasarı ile birliğin bile önüne geçmiş olacak.

Bu arada; parlamentoya gelen yasa tasarısının oylamadan geçeceği ve sonuca göre yürürlüğe gireceği söyleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norveç Sanayi Bakanı Jan Christian Vestre ise "Toplumun bütün güçleriyle yaratıcı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Vestre, yasa tasarısının dünyada bir ilk olacağını da vurguladı.