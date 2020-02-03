Windows 10 Insider 19551 yapısına gelen güncelleme ile Windows işletim sisteminin vazgeçilmezleri olan Not Defteri, Paint ve WordPad isteğe bağlı özellikler arasına girdi. Programlar, gelecek Windows 10 sürümlerinde istenildiği takdirde kaldırılabilecek.

Windows 10'un gelecek sürümlerinde Not Defteri, Paint ve WordPad programlarını işletim sisteminden tamamen kaldırabileceksiniz. Microsoft, Windows işletim sisteminin bu popüler programlarını isteğe bağlı bir seçenek haline getirmeyi planlıyor. Her üç program da, Windows 10'un 19551 yapısında İsteğe Bağlı Özellikler bölümünde görünüyor.

Not Defteri ve Paint, kullanıcılara 1985'te piyasaya sürülen Windows 1.0'dan beri Windows işletim sistemi tarafından önyüklü olarak sunuluyordu. WordPad, 1995'te Windows 95 işletim sisteminin bir parçası olarak hayatımıza girdi ve kullanıcılara işletim sistemine entegre bir belge düzenleyicisi sağladı.

Not Defteri, Paint ve WordPad'in kaldırılabileceğini gösteren ekran görüntüsü

Yukarıda da görebileceğiniz gibi Not Defteri, Paint ve WordPad, Windows 10 Insider 19551 yapısında işletim sisteminin 'İsteğe bağlı özellikler' kısmında bulunuyor. Yani yıllara meydan okuyan üç program, ilkbaharda yayınlanacak olan Windows 2004 (20H1) güncellemesinde isteğe bağlı özellikler haline gelecek ve kaldırılabilecek.

Programları kaldırırken Windows'u yeniden başlatmanız isteniyor. Windows yeniden başlatıldıktan sonra programlar tamamen kaldırılıyor ve tekrar yüklemek isteyip istemediğiniz sorulmuyor.

Programlar bir süre daha zorunlu olarak kalmaya devam edecek. Ancak bilgisayarda fazlasıyla az yer kapladıklarını ve iyi birer alternatif oldukları düşünüldüğünde biraz daha bizlerle olmasında pek de bir sakınca yok.